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Футорка Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0804
778 ₽
Футорки латунные
  • Персональная скидка
Футорка Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0804
Арт. X1691386167
Футорка Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0804
  • Персональная скидка

Футорка Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0804

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778 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1691386167

Характеристики

Производитель
Valtec
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Тип фитинга
футорка
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
778 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.

    Преимущества

    • Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
    • Надежность