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Футорка Valtec 1 1/2"х 1/2" НР-ВР VTr.581.N.0804
Арт. X1691386167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
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- Футорка – фитинг, обеспечивающий соединение труб разного типоразмера, подключение трубопровода к элементу системы с большим диаметром присоединительного патрубка, ремонт (замену) поврежденной резьбы.
Преимущества
- Изделие выполнено из латуни марки CW617N, никелировано
- Надежность