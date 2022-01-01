Футорки – латунные фитинги, используемые для соединения труб с разным диаметром. Оснащены внутренней резьбой, имеют никелированное покрытие. Переходники такого типа пригодятся в системах сантехники, водоснабжения, отопления. В каталоге “Бигам” имеется широкий выбор комплектующих для труб: клапаны, муфты, тройники.

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