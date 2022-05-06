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Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108
5.0
2
210 ₽
Футорки латунные
    Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108
    Арт. X1691386132
    5.0
    2
    Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108

      Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		футорка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.

        Преимущества

        • Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
        • Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок