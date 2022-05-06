Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108
Арт. X1691386132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|футорка
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Тип соединения
|резьбовое
- Футорка Altstream 1"*1 1/4" В/Н(уп.30 шт) 003080108 используется в системах горячего и холодного водоснабжения.
Преимущества
- Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок