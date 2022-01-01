Резьбовые заглушки применяются для закрытия концевого отверстия трубопровода отопления или водоснабжения. Они пригодятся при установке водонагревателей, котлов, радиаторов, полотенцесушителей, а также ванн, кранов и смесителей. В “Бигам” вы можете приобрести заглушки и другие комплектующие для труб в один клик.

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