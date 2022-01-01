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Фитинги резьбовые

Заглушки для труб

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить заглушки для труб в городе Ярославль по цене от 31 до 768 рублей. В наличии более 2 наименований. Заглушки для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Резьбовая фитинг-пробка с внутренней резьбой ALTSTREAM 003110106 (диаметр 2 дюйма), латунь
510 ₽
Резьбовая фитинг-пробка с внутренней резьбой ALTSTREAM 003110106 (диаметр 2 дюйма), латунь
Фитинг-пробка резьбовая ALTSTREAM наружная резьба 2" (003100107)
370 ₽
Фитинг-пробка резьбовая ALTSTREAM наружная резьба 2" (003100107)
Резьбовая фитинг-пробка ALTSTREAM наружная резьба 1 1/2" (003100106)
340 ₽
Резьбовая фитинг-пробка ALTSTREAM наружная резьба 1 1/2" (003100106)
Фитинг-пробка резбовая VALTEC ВР 2" VTr.590.N.0009, внутренняя резьба, диаметр 2 дюйма
768 ₽
Фитинг-пробка резбовая VALTEC ВР 2" VTr.590.N.0009, внутренняя резьба, диаметр 2 дюйма
Заглушка резьбовая VALTEC ВР 1/2" VTr.590.N.0004, латунь, никель, внутренняя резьба, диаметр 1/2 дюйма
63 ₽
Заглушка резьбовая VALTEC ВР 1/2" VTr.590.N.0004, латунь, никель, внутренняя резьба, диаметр 1/2 дюйма