Заглушка Altstream н.р.1.1/2" (003100106)

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Заглушка Altstream н.р.1.1/2" — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.