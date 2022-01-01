Латунные заглушки – фитинги, применяемые для закрытия и герметизации трубопровода. Заглушки могут быть оснащены внутренней резьбой или иметь винтовой тип соединения. Для защиты от коррозии и увеличения срока службы покрыты никелем. “Бигам” имеет большой выбор комплектующих для труб: пробки, клапаны, переходники.

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