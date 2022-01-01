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Латунные фитинги

Латунные заглушки

Найдено: 21 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить латунные заглушки в городе Ярославль по цене от 31 до 766 рублей. В наличии более 21 наименования. Латунные заглушки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Заглушка латунная с внутренней резьбой ALTSTREAM 003110106 (2 дюйма)
510 ₽
Заглушка латунная с внутренней резьбой ALTSTREAM 003110106 (2 дюйма)
Заглушка латунная ALTSTREAM нр для труб 2 дюйма (003100107), наружная резьба
370 ₽
Заглушка латунная ALTSTREAM нр для труб 2 дюйма (003100107), наружная резьба
Заглушка латунная ALTSTREAM вр для труб 1 1/2" (003110105), внутренняя резьба
200 ₽
Заглушка латунная ALTSTREAM вр для труб 1 1/2" (003110105), внутренняя резьба
Заглушка латунная ALTSTREAM нр для труб 1 1/2" (003100106), наружная резьба
340 ₽
Заглушка латунная ALTSTREAM нр для труб 1 1/2" (003100106), наружная резьба
Заглушка латунная ALTSTREAM наружная резьба для труб 1 1/4 дюйма (003100105)
260 ₽
Заглушка латунная ALTSTREAM наружная резьба для труб 1 1/4 дюйма (003100105)
Заглушка латунная ALTSTREAM вр для труб 1 1/4" (003110104), внутренняя резьба
330 ₽
Заглушка латунная ALTSTREAM вр для труб 1 1/4" (003110104), внутренняя резьба
Заглушка латунная VALTEC ВР 1/2 дюйма VTr.590.N.0004, никелированная
63 ₽
Заглушка латунная VALTEC ВР 1/2 дюйма VTr.590.N.0004, никелированная
Соединение для полотенцесушителя угловое 1"х1/2" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт) с накидной гайкой
570 ₽
Соединение для полотенцесушителя угловое 1"х1/2" В/Н (хром), MP-У (комп. 1 шт) с накидной гайкой
Штуцер полипропиленовый TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
77 ₽
Штуцер полипропиленовый TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)