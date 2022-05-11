Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)
Арт. X169138144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|заглушка
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Тип соединения
|резьбовое
- Заглушка Altstream 003100102 — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы