Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)
4.7
3
50 ₽
Латунные заглушки
    Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)
    Арт. X169138144
    4.7
    3
    Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)

      Заглушка Altstream 003100102 (1/2", 250 шт.)

      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138144
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		заглушка
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      50 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка Altstream 003100102 — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы