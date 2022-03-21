Заглушка с внутренней резьбой Altstream 003110106 (2")
Арт. X169138188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип фитинга
|заглушка
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Материал
|латунь
- Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы