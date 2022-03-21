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Заглушка с внутренней резьбой Altstream 003110106 (2")
5.0
2
510 ₽
Латунные заглушки
    Заглушка с внутренней резьбой Altstream 003110106 (2")
    Арт. X169138188
    5.0
    2
    Заглушка с внутренней резьбой Altstream 003110106 (2")

      Заглушка с внутренней резьбой Altstream 003110106 (2")

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169138188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип фитинга
      		заглушка
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заглушка — это разновидность фитинга, предназначенная для закрывания концевых отверстий в трубопроводах и изготовления емкостей. Материалом для изготовления заглушек может служить углеродистая и низколегированная сталь. Производятся преимущественно методом штамповки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы