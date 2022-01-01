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Латунные фитинги

Удлинители латунные

Найдено: 16 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить удлинители латунные в городе Ярославль по цене от 65 до 736 рублей. В наличии более 16 наименований. Удлинители латунные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Удлинитель латунный ALTSTREAM 003140106 (фитинг резьбовой 1/2", 40 мм)
140 ₽
Удлинитель латунный ALTSTREAM 003140106 (фитинг резьбовой 1/2", 40 мм)
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140104 вр/нр (фитинг резьбовой 1/2" - длина25 мм)
100 ₽
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140104 вр/нр (фитинг резьбовой 1/2" - длина25 мм)
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140103 (фитинг резьбовой 1/2", длина 20 мм)
90 ₽
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140103 (фитинг резьбовой 1/2", длина 20 мм)
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140101 (фитинг резьбовой 1/2", длина 10 мм)
65 ₽
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140101 (фитинг резьбовой 1/2", длина 10 мм)
Удлинитель трубы VALTEC ВР 3/4 дюйма х 100мм (хромированный) VTr.198.C05100
736 ₽
Удлинитель трубы VALTEC ВР 3/4 дюйма х 100мм (хромированный) VTr.198.C05100
Удлинитель трубы VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425 для смесителя
159 ₽
Удлинитель трубы VALTEC ВР 1/2" х 25мм (хромированный) VTr.198.C.0425 для смесителя
Удлинитель латунный ALTSTREAM 1/2 дюйма, длина 50мм (003140107)
170 ₽
Удлинитель латунный ALTSTREAM 1/2 дюйма, длина 50мм (003140107)
Удлинитель латунный ALTSTREAM 003140105 (фитинг резьбовой 1/2", длина 30 мм)
110 ₽
Удлинитель латунный ALTSTREAM 003140105 (фитинг резьбовой 1/2", длина 30 мм)
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140102 вр/нр (фитинг резьбовой 1/2", длина15 мм)
70 ₽
Удлинитель трубы ALTSTREAM 003140102 вр/нр (фитинг резьбовой 1/2", длина15 мм)
Штуцер полипропиленовый TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
77 ₽
Штуцер полипропиленовый TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
Удлинитель трубы VALTEC ВР 1/2 дюйма х 30мм (хромированный) VTr.198.C.0430 для смесителя
172 ₽
Удлинитель трубы VALTEC ВР 1/2 дюйма х 30мм (хромированный) VTr.198.C.0430 для смесителя