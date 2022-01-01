Латунный удлинитель – тип фитинга, применяемый для соединения труб с резьбовыми комплектующими: тройниками, штуцерами, муфтами. Удлинители будут полезны в системах водоснабжения и отопления. Представленные модели изготавливаются из латуни, могут обладать разной присоединительной резьбой.

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