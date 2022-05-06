Удлинитель Altstream 003140104 (1/2" - 25 мм)
Арт. X16913810320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|удлинитель
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Тип соединения
|резьбовое
- Удлинитель Altstream 003140104 (1/2" - 25 мм) используется в системах горячего и холодного водоснабжения
Преимущества
- Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами
- Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок