Латунные фитинги

Латунные бочонки (ниппели) – резьбовые фитинги, используемые в системах водоснабжения, отопления. Применяются для соединения труб с резьбой разного присоединительного размера. Магазин “Бигам” рекомендует обратить внимание и на другие комплектующие для трубопроводов: сгоны, муфты, удлинители.

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