Хомуты
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Хомуты - крепежный элемент для монтажа труб, воздуховодов, проводов. Широко используется при ремонте дома, установке сантехники. В наличии соединительные зажимы из металла и нейлона с червячным, храповым или болтовым способом фиксации. Можно выбрать стяжки поштучно или набором.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить хомуты в городе Ярославль по цене от 8 до 610 рублей. В наличии более 122 наименований. Хомуты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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