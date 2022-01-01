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Хомуты - крепежный элемент для монтажа труб, воздуховодов, проводов. Широко используется при ремонте дома, установке сантехники. В наличии соединительные зажимы из металла и нейлона с червячным, храповым или болтовым способом фиксации. Можно выбрать стяжки поштучно или набором.

Хомуты - крепежный элемент для монтажа труб, воздуховодов, проводов. Широко используется при ремонте дома, установке сантехники. В наличии соединительные зажимы из металла и нейлона с червячным, храповым или болтовым способом фиксации. Можно выбрать стяжки поштучно или набором.