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Крепеж

Хомуты

122 товара
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Хомуты - крепежный элемент для монтажа труб, воздуховодов, проводов. Широко используется при ремонте дома, установке сантехники. В наличии соединительные зажимы из металла и нейлона с червячным, храповым или болтовым способом фиксации. Можно выбрать стяжки поштучно или набором.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить хомуты в городе Ярославль по цене от 8 до 610 рублей. В наличии более 122 наименований. Хомуты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000430 с резинкой, 160 мм, M8
120 ₽
Хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000430 с резинкой, 160 мм, M8
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
65 ₽
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
65 ₽
Хомут Vents Х 100Ц (90-110 мм)
Обжимной хомут быстроразъемный Shuft FCCr 200
204 ₽
Обжимной хомут быстроразъемный Shuft FCCr 200
Трубный хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000390 200 мм, M8
180 ₽
Трубный хомут для круглых воздуховодов Лиссант 3090000390 200 мм, M8
Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
90 ₽
Хомут Vents Х 160Ц (150-170 мм)
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
95 ₽
Резьбовая анкерная шпилька Fischer 79740, 8 мм, 1 м
Хомут Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
19 ₽
Хомут Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
240 ₽
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
Хомут Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9мм, 50шт.)
590 ₽
Хомут Вихрь 12-20 73/9/1/21 (металлический, 9мм, 50шт.)
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
157 ₽
Шайба С6 оцинкованная (увелич.)
Хомут металлический винтовой Сибртех 47648 10-16 мм, 2 шт.
55 ₽
Хомут металлический винтовой Сибртех 47648 10-16 мм, 2 шт.
Строительные гвозди 4x120мм
150 ₽
Строительные гвозди 4x120мм
Хомут для вентиляции Аквапул, 230 мм, двухболтовый
400 ₽
Хомут для вентиляции Аквапул, 230 мм, двухболтовый
Хомут червячный Tork NN009W1-060080, 60-80 мм
24 ₽
Хомут червячный Tork NN009W1-060080, 60-80 мм
Кабельная стяжка-хомут Premium 3х200 мм, белая, упаковкой 100шт.
110 ₽
Кабельная стяжка-хомут Premium 3х200 мм, белая, упаковкой 100шт.
Кабельная стяжка-хомут Premium 3х100 (2.5х100 мм, черная, упаковкой 100шт.)
50 ₽
Кабельная стяжка-хомут Premium 3х100 (2.5х100 мм, черная, упаковкой 100шт.)
Хомут металлический с резиновой прокладкой Humalt 007030104
35 ₽
Хомут металлический с резиновой прокладкой Humalt 007030104
Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, упаковкой 100шт.
120 ₽
Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, черный, упаковкой 100шт.
Кабельная стяжка-хомут С03б Движение, 3х200 мм, белая, упаковкой 100шт.
120 ₽
Кабельная стяжка-хомут С03б Движение, 3х200 мм, белая, упаковкой 100шт.
Кабельная стяжка-хомут С06ч Движение, 4x300 мм, черная, упаковкой 100шт.
300 ₽
Кабельная стяжка-хомут С06ч Движение, 4x300 мм, черная, упаковкой 100шт.
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.191215 (19x0.12x15 мм)
98 ₽
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.191215 (19x0.12x15 мм)
Кабельная хомутная стяжка С04ч Движение, 4х200мм, упаковкой 100шт.
200 ₽
Кабельная хомутная стяжка С04ч Движение, 4х200мм, упаковкой 100шт.
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Анкер клиновой латунный забивной СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный забивной СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Хомут с винтом 16-27/9 W1
35 ₽
Хомут с винтом 16-27/9 W1
Хомут винтовой 10-16/9 W1
35 ₽
Хомут винтовой 10-16/9 W1
Хомут винтовой 20-32/9 W1
40 ₽
Хомут винтовой 20-32/9 W1
Стяжной хомут нейлоновый Сибртех 45545, 150х2.5 мм, черный, 100 штук
150 ₽
Стяжной хомут нейлоновый Сибртех 45545, 150х2.5 мм, черный, 100 штук
Хомут-стяжка кабельная Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм, упаковкой 100шт.
117 ₽
Хомут-стяжка кабельная Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм, упаковкой 100шт.
Хомут силовой 23-25
55 ₽
Хомут силовой 23-25