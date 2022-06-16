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Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
5.0
2
240 ₽
Малярные ленты
    Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
    Арт. Ю00000026828
    5.0
    2
    Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)

      Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026828
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежа
      		лента
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений.Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой.Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты. Изготовлена из бумажного материала на клеевой основе.

        Преимущества

        • Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений
        • Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой
        • Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты