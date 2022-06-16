Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
Арт. Ю00000026828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежа
|лента
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Количество, шт
|1
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- Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений.Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой.Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты. Изготовлена из бумажного материала на клеевой основе.
Преимущества
- Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений
- Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой
- Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты