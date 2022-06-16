Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)

Преимущества

Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений

Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой

Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты

Применяется для защиты поверхности при проведении малярных работ и лакировке внутри помещений.Участки, которые необходимо уберечь от покраски, заклеиваются малярной лентой.Клеевой слой не оставляет следов после удаления ленты. Изготовлена из бумажного материала на клеевой основе.