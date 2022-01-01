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Скотч

Армированные клейкие ленты

Найдено: 5 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить армированные клейкие ленты в городе Ярославль по цене от 126 до 920 рублей. В наличии более 5 наименований. Армированные клейкие ленты можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Изолента хлопчатобумажная (ХБ) ОНЛАЙТ 20 мм 10 м, 125г
180 ₽
Изолента хлопчатобумажная (ХБ) ОНЛАЙТ 20 мм 10 м, 125г
Гидроизоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
240 ₽
Гидроизоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
240 ₽
Малярная лента Сибртех 88704 (48 мм, 50 м, бумажная основа)
Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
95 ₽
Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 8x65, 20 шт., пакет ФАС 43130 20 71
Строительные гвозди 4х120 мм
150 ₽
Строительные гвозди 4х120 мм
Клеевая лента армированная полиэтиленовая Тилит, серебристая, 48 мм, 50 м
480 ₽
Клеевая лента армированная полиэтиленовая Тилит, серебристая, 48 мм, 50 м
Двухсторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двухсторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Двусторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 302-133 19мм 2м
160 ₽
Двусторонняя сверхпрочная клейкая лента Aviora 302-133 19мм 2м
Саморезы для крепления гипсокартона СтройКреп 43464, 3.5х41мм, широкая резьба, упаковка 150 шт
150 ₽
Саморезы для крепления гипсокартона СтройКреп 43464, 3.5х41мм, широкая резьба, упаковка 150 шт
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Красная изолента Авалон (15 мм, 20 м, ПВХ)
100 ₽
Красная изолента Авалон (15 мм, 20 м, ПВХ)
Лента сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м
360 ₽
Лента сигнальная Сибртех 89031, 75мм, 200м
Прозрачная клейкая лента Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
160 ₽
Прозрачная клейкая лента Stayer Master 48мм х 60м 1204-50
Изоляционная лента Aviora 305-059, 15мм, 20м, желто-зеленая
110 ₽
Изоляционная лента Aviora 305-059, 15мм, 20м, желто-зеленая
Лента армированная Aviora алюминиевая 50мм, 50м, односторонняя
920 ₽
Лента армированная Aviora алюминиевая 50мм, 50м, односторонняя
Лента алюминиевая самоклеющаяся упаковочная 50мм 46м (8575046)
225 ₽
Лента алюминиевая самоклеющаяся упаковочная 50мм 46м (8575046)
Клейкая лента армированная влагостойкая Зубр 12090-50-10 50мм 10м
126 ₽
Клейкая лента армированная влагостойкая Зубр 12090-50-10 50мм 10м
Лента армированная самоклеящаяся Тилит, 50 м, 48 мм, серая
238 ₽
Лента армированная самоклеящаяся Тилит, 50 м, 48 мм, серая
Лента клейкая двусторонняя Aviora 302-020, вспененный полиэтилен, 19 мм, 10 м, белая
125 ₽
Лента клейкая двусторонняя Aviora 302-020, вспененный полиэтилен, 19 мм, 10 м, белая
Лента армированная клейкая Kraft 48мм, 46м TPL
265 ₽
Лента армированная клейкая Kraft 48мм, 46м TPL