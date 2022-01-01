Армированные клейкие ленты - универсальные элементы изоляции для выполнения внутренних и наружных ремонтных работ дома. Используются для герметизации швов, стыков труб, защиты поверхностей от теплопотерь, упаковочных операций. Можно выбрать металлизированную ленту или изделие из полиэтилена.

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