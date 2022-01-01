Прессы
Найдено: 51 товар
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- 4 829 ₽6 692 ₽Усилие: 5 т, 315 ммУсилие, т: 5Длина, мм: 315Вес, кг: 1.8
- -1 863 ₽
- Персональная скидка
- 4 579 ₽6 699 ₽Усилие: 8 т, 410 ммУсилие, т: 8Длина, мм: 410Вес, кг: 2.7
- -2 120 ₽
- Персональная скидка
- 7 660 ₽10 324 ₽Усилие: 12 т, 470 ммУсилие, т: 12Длина, мм: 470Вес, кг: 3.9
- -2 664 ₽
- Персональная скидка
- 5 670 ₽Усилие: 5 т, 295 ммУсилие, т: 5Длина, мм: 295Вес, кг: 1.7
- Персональная скидка
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- 5 599 ₽7 867 ₽Усилие: 12 т, 470 ммУсилие, т: 12Длина, мм: 470Вес, кг: 3.6
- -2 268 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииУсилие: 50 тУсилие, т: 50Макс. подъем станины, мм: 960Ширина рабочей зоны, мм: 695Вес, кг: 218
- Нет в наличииУсилие: 30 тУсилие, т: 30Мин. подъем станины, мм: 151Макс. подъем станины, мм: 1031Ширина рабочей зоны, мм: 535Вес, кг: 171
- Нет в наличииУсилие: 30 тУсилие, т: 30Ширина рабочей зоны, мм: 530Вес, кг: 147
- Нет в наличииУсилие: 2 тУсилие, т: 2Макс. подъем станины, мм: 195Вес, кг: 32
- Нет в наличииУсилие: 3 т, 450 ммУсилие, т: 3Макс. подъем станины, мм: 285Ширина рабочей зоны, мм: 285Длина, мм: 450Вес, кг: 45
- Нет в наличииУсилие: 1 тУсилие, т: 1Макс. подъем станины, мм: 135Вес, кг: 12
- Нет в наличииУсилие: 20 т, 1770 ммУсилие, т: 20Макс. подъем станины, мм: 1012Ширина рабочей зоны, мм: 542Длина, мм: 1770Вес, кг: 97
- Нет в наличииУсилие: 50 тУсилие, т: 50Макс. подъем станины, мм: 960Ширина рабочей зоны, мм: 695Вес, кг: 218
- Нет в наличииУсилие: 4 т, 350 ммУсилие, т: 4Макс. подъем станины, мм: 330Длина, мм: 350Вес, кг: 33
- Нет в наличииУсилие: 75 тУсилие, т: 75Мин. подъем станины, мм: 170Макс. подъем станины, мм: 1050Ширина рабочей зоны, мм: 800Вес, кг: 296
- Нет в наличииУсилие: 30 т, 1670 ммУсилие, т: 30Макс. подъем станины, мм: 960Ширина рабочей зоны, мм: 960Длина, мм: 1670Вес, кг: 127
- Нет в наличииУсилие: 12 тУсилие, т: 12Мин. подъем станины, мм: 26Макс. подъем станины, мм: 939Ширина рабочей зоны, мм: 504Вес, кг: 73
- Нет в наличииУсилие: 10 тУсилие, т: 10Макс. подъем станины, мм: 358Вес, кг: 47.5
- Нет в наличииУсилие: 10 тУсилие, т: 10Ширина рабочей зоны, мм: 320Вес, кг: 45
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Мин. подъем станины, мм: 42Макс. подъем станины, мм: 1002Ширина рабочей зоны, мм: 542Вес, кг: 92.6
- Нет в наличииУсилие: 10 т, 750 ммУсилие, т: 10Макс. подъем станины, мм: 340Ширина рабочей зоны, мм: 340Длина, мм: 750Вес, кг: 52.5
- Нет в наличииУсилие: 10 тУсилие, т: 10Ширина рабочей зоны, мм: 450Вес, кг: 60
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Ширина рабочей зоны, мм: 500Вес, кг: 90
- Нет в наличииУсилие: 50 т, 650 ммУсилие, т: 50Ширина рабочей зоны, мм: 1500Длина, мм: 650Вес, кг: 980
- Нет в наличииУсилие: 12 т, 1370 ммУсилие, т: 12Макс. подъем станины, мм: 680Ширина рабочей зоны, мм: 680Длина, мм: 1370Вес, кг: 46
- Нет в наличииУсилие: 12 тУсилие, т: 12Вес, кг: 62
- Нет в наличииУсилие: 12 тУсилие, т: 12Макс. подъем станины, мм: 510Вес, кг: 71
- Нет в наличииУсилие: 30 тУсилие, т: 30Мин. подъем станины, мм: 151Макс. подъем станины, мм: 1031Ширина рабочей зоны, мм: 535Вес, кг: 171
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Вес, кг: 90
- Нет в наличииУсилие: 20 т, 2280 ммУсилие, т: 20Макс. подъем станины, мм: 955Ширина рабочей зоны, мм: 955Длина, мм: 2280Вес, кг: 90.5
- Нет в наличииУсилие: 50 тУсилие, т: 50Ширина рабочей зоны, мм: 770Вес, кг: 624
- Нет в наличииУсилие: 12 тУсилие, т: 12Ширина рабочей зоны, мм: 475Вес, кг: 62
- Нет в наличииУсилие: 400 тУсилие, т: 400Ширина рабочей зоны, мм: 405Вес, кг: 5500
- Нет в наличииУсилие: 100 тУсилие, т: 100Мин. подъем станины, мм: 93Макс. подъем станины, мм: 993Ширина рабочей зоны, мм: 787Вес, кг: 662
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Макс. подъем станины, мм: 955Ширина рабочей зоны, мм: 550Вес, кг: 85
- Нет в наличииУсилие: 100 тУсилие, т: 100Вес, кг: 1100
- Нет в наличииУсилие: 4 тУсилие, т: 4Вес, кг: 32
- Нет в наличииУсилие: 200 тУсилие, т: 200Ширина рабочей зоны, мм: 405Вес, кг: 1734
- Нет в наличииУсилие: 63 т, 650 ммУсилие, т: 63Ширина рабочей зоны, мм: 405Длина, мм: 650Вес, кг: 550
- Нет в наличииУсилие: 3 тУсилие, т: 3Вес, кг: 58
- Нет в наличииУсилие: 50 тУсилие, т: 50Вес, кг: 220
- Нет в наличииУсилие: 150 тУсилие, т: 150Вес, кг: 1362
- Нет в наличииУсилие: 80 тУсилие, т: 80Ширина рабочей зоны, мм: 650Вес, кг: 900
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Вес, кг: 182
- Нет в наличииУсилие: 10 тУсилие, т: 10Макс. подъем станины, мм: 358Ширина рабочей зоны, мм: 358Вес, кг: 47.5
- Нет в наличииУсилие: 300 тУсилие, т: 300Ширина рабочей зоны, мм: 405Вес, кг: 4200
- Нет в наличииУсилие: 2 тУсилие, т: 2Вес, кг: 44
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Ширина рабочей зоны, мм: 592Вес, кг: 90
- Нет в наличииУсилие: 30 тУсилие, т: 30Ширина рабочей зоны, мм: 530Вес, кг: 150
- Нет в наличииУсилие: 20 тУсилие, т: 20Ширина рабочей зоны, мм: 592Вес, кг: 90
- Нет в наличииВес, кг: 82.9
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