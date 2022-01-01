Гидравлические прессы позволяют выполнять любые операции на предприятиях, где необходимо быстро и качественно осуществлять ремонтные и сборочные работы. В зависимости от вида привода и рабочего хода можно выбрать пресс, который станет незаменимым инструментом на производстве или в автосервисе.

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