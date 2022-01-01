Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)
Арт. aet_378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|370
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Габариты, мм
|2306х1457
- Ножничный подъемник 380В AE&T F27 предназначается для первичного осмотра автомобилей, включая неисправные. Модель применяется при ремонте, а также выполнении тюнинговых работ. Высокие адаптеры, которые входят в комплектацию, позволяют использовать агрегат для вывешивания автомобилей с обвеской. Время сборки подъемника занимает не более часа. Конструкция модели проста в использовании и не требует специального обслуживания. Подъемник уверенно работает при температуре окружающей среды от +5 до +55 градусов
Преимущества
- Выносной электрогидравлический привод
- Время подъема - 51 секунда
- Легкая и компактная конструкция
- Защита от коррозии
- Удобное хранение