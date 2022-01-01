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Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)
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Ножничные подъемники
    Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)
    Арт. aet_378
    Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)

      Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_378

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		370
      Габариты, мм
      		2306х1457
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножничный подъемник 380В AE&T F27 предназначается для первичного осмотра автомобилей, включая неисправные. Модель применяется при ремонте, а также выполнении тюнинговых работ. Высокие адаптеры, которые входят в комплектацию, позволяют использовать агрегат для вывешивания автомобилей с обвеской. Время сборки подъемника занимает не более часа. Конструкция модели проста в использовании и не требует специального обслуживания. Подъемник уверенно работает при температуре окружающей среды от +5 до +55 градусов

        Преимущества

        • Выносной электрогидравлический привод
        • Время подъема - 51 секунда
        • Легкая и компактная конструкция
        • Защита от коррозии
        • Удобное хранение