Подъемник ножничный F27 AE&T (380В)

Преимущества

Выносной электрогидравлический привод

Время подъема - 51 секунда

Легкая и компактная конструкция

Защита от коррозии

Удобное хранение

Ножничный подъемник 380В AE&T F27 предназначается для первичного осмотра автомобилей, включая неисправные. Модель применяется при ремонте, а также выполнении тюнинговых работ. Высокие адаптеры, которые входят в комплектацию, позволяют использовать агрегат для вывешивания автомобилей с обвеской. Время сборки подъемника занимает не более часа. Конструкция модели проста в использовании и не требует специального обслуживания. Подъемник уверенно работает при температуре окружающей среды от +5 до +55 градусов