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Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
5 259 ₽
7 867 ₽
Прессы
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Арт. Х13131721
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628

Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 608 ₽
5 259 ₽
7 867 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х13131721

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип
пресс-клещи
Усилие, т
12
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 608 ₽
5 259 ₽
7 867 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-300 49628 представляет собой простой в работе инструмент для выполнения электромонтажных работ. Данная модель пресса станет прекрасным помощником для профессионала. Приспособление предназначено для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²

    Преимущества

    • Прочность. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-300 49628 обладает высоким запасом прочности
    • Удобство. Инструмент удобен в использовании, его ручки оснащены чехлами эргономичной формы
    • Длина: 470 мм
    • Клапан ручного сброса давления
    • Двухскоростная помпа
    • Удобное хранение и транспортировка в кейсе