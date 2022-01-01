Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628

Преимущества

Прочность. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-300 49628 обладает высоким запасом прочности

Удобство. Инструмент удобен в использовании, его ручки оснащены чехлами эргономичной формы

Длина: 470 мм

Клапан ручного сброса давления

Двухскоростная помпа

Удобное хранение и транспортировка в кейсе

Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-300 49628 представляет собой простой в работе инструмент для выполнения электромонтажных работ. Данная модель пресса станет прекрасным помощником для профессионала. Приспособление предназначено для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²