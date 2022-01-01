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Пресс гидравлический КВТ ПГР-300 49628
Арт. Х13131721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пресс-клещи
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Усилие, т
|12
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- Гидравлический ручной пресс КВТ ПГР-300 49628 представляет собой простой в работе инструмент для выполнения электромонтажных работ. Данная модель пресса станет прекрасным помощником для профессионала. Приспособление предназначено для обжима медных и алюминиевых наконечников в диапазоне от 10 до 300 мм²
Преимущества
- Прочность. Усиленная рабочая голова гидравлического ручного пресса КВТ ПГР-300 49628 обладает высоким запасом прочности
- Удобство. Инструмент удобен в использовании, его ручки оснащены чехлами эргономичной формы
- Длина: 470 мм
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Удобное хранение и транспортировка в кейсе