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Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
4 829 ₽
6 692 ₽
Прессы
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Арт. О00000007653
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
  • Персональная скидка
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604

Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604

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  • -1 863 ₽
4 829 ₽
6 692 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000007653

Характеристики

Производитель
КВТ
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип
пресс-клещи
Усилие, т
5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 863 ₽
4 829 ₽
6 692 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-70 57604 используется для обжима кабеля и проводов. Подходит для медных и алюминиевых наконечников в диапазоне сечений 4-70 мм² и 10-70 мм². Инструмент прост и удобен в работе, является прекрасным вариантом для профессионального использования. У данной модели предусмотрена регулировка клапана сброса.

    Преимущества

    • Удобство в работе. C-образная форма рабочей головы обеспечивает удобство проведения зажимных операций
    • Эргономичность. Рукоятки гидравлического ручного пресса КВТ ПГРс-70 57604 имеют эргономичную форму
    • Длина: 315 мм
    • Механизм автоматического сброса давления
    • Клапан ручного сброса давления
    • Стойкость к износу
    • Подходит для интенсивного использования
    • Долговечность