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Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604
Арт. О00000007653
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пресс-клещи
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Усилие, т
|5
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- Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-70 57604 используется для обжима кабеля и проводов. Подходит для медных и алюминиевых наконечников в диапазоне сечений 4-70 мм² и 10-70 мм². Инструмент прост и удобен в работе, является прекрасным вариантом для профессионального использования. У данной модели предусмотрена регулировка клапана сброса.
Преимущества
- Удобство в работе. C-образная форма рабочей головы обеспечивает удобство проведения зажимных операций
- Эргономичность. Рукоятки гидравлического ручного пресса КВТ ПГРс-70 57604 имеют эргономичную форму
- Длина: 315 мм
- Механизм автоматического сброса давления
- Клапан ручного сброса давления
- Стойкость к износу
- Подходит для интенсивного использования
- Долговечность