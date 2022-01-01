Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-70 57604

Преимущества

Удобство в работе. C-образная форма рабочей головы обеспечивает удобство проведения зажимных операций

Эргономичность. Рукоятки гидравлического ручного пресса КВТ ПГРс-70 57604 имеют эргономичную форму

Длина: 315 мм

Механизм автоматического сброса давления

Клапан ручного сброса давления

Стойкость к износу

Подходит для интенсивного использования

Долговечность

Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-70 57604 используется для обжима кабеля и проводов. Подходит для медных и алюминиевых наконечников в диапазоне сечений 4-70 мм² и 10-70 мм². Инструмент прост и удобен в работе, является прекрасным вариантом для профессионального использования. У данной модели предусмотрена регулировка клапана сброса.