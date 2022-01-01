Запчасти для станков
1169 товаров
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- 1 720 ₽2 150 ₽
- -430 ₽
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- 1 820 ₽нож, 270x2x20 мм, 0.17 кгТип: ножГабариты, мм: 270x2x20Вес, кг: 0.17Длина, мм: 270Ширина, мм: 20
- 1 083 ₽
- 5 309 ₽6 350 ₽335x270x105 мм, 3.4 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 270Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- -1 041 ₽
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- 1 790 ₽
- 6 350 ₽293x344x113 мм, 3.4 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 270Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- 4 500 ₽5 520 ₽
- -1 020 ₽
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- 950 ₽1 630 ₽
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- 790 ₽нож, 200x20x2 мм, 0.11 кгТип: ножГабариты, мм: 200x20x2Вес, кг: 0.11Длина, мм: 200Ширина, мм: 20
- 6 150 ₽293x304x113 мм, 3 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 230Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- 1 293 ₽
- 495 ₽140 мм, 0.04 кгЗернистость: 80Длина, мм: 140Диаметр, мм: 38Вес, кг: 0.04
- 699 ₽1 050 ₽
- -351 ₽
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- 270 ₽нож, 0.17 кг, стальТип: ножВес, кг: 0.17Длина, мм: 280Ширина, мм: 35Толщина, мм: 2
- 1 250 ₽1 650 ₽0.4 кгЗернистость: 60Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.4
- -400 ₽
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- 1 250 ₽1 650 ₽0.31 кгЗернистость: 120Ширина, мм: 150Длина, мм: 2260Водостойкость: ДаВес, кг: 0.31
- -400 ₽
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- 4 599 ₽6 040 ₽
- -1 441 ₽
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- 627 ₽900 ₽
- -273 ₽
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В процессе эксплуатации станки подвергаются износу, а основным рабочим элементам и модулям требуется периодическая замена. В интернет-магазине «Бигам» вы можете приобрести запасные детали для станков любого типа по выгодным ценам.
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