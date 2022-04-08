Прижимное устройство Belmash УП-2000
Арт. X1314011246
Характеристики
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Производитель
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Мин. ширина заготовки, мм
|15
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Макс. ширина заготовки, мм
|230
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Макс. глубина строгания за один проход, мм
|3
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Мин. толщина обрабатываемой заготовки, мм
|8
- Устройство прижимное Belmash УП-2000 предназначено для качественной и безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 60 мм. Применяется на станках СДМ-2000, SDM-2000M.
Преимущества
- Простая надежная конструкция
- Лёгкость в установке
- Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки
- Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб
- Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия