Прижимное устройство Belmash УП-2000

Преимущества

Простая надежная конструкция

Лёгкость в установке

Обеспечивает равномерное прижатие заготовки к рабочей поверхности и облегчают подачу материала, что улучшает чистоту обработки заготовки

Крепление устройства на станок осуществляется с помощью винтов и шайб

Настройка устройства выполняется с помощью ручки зажима вверху и ручки пружинного блока сбоку в соответствии с требуемой толщиной заготовки или усилием ее прижатия

Устройство прижимное Belmash УП-2000 предназначено для качественной и безопасной обработки при строгании заготовок толщиной менее 60 мм. Применяется на станках СДМ-2000, SDM-2000M.