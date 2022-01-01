Комплектующие представлены держателями (сменная оснастка для быстросменного резцедержателя, материал – углеродистая сталь), патронами (для фрезерно-сверлильных работ), наборами для монтажа, точильными кругами (для шлифования, заточки и доводки инструмента) и другими аксессуарами, позволяющими сделать оборудование функциональным.

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