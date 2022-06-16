Заточной диск Champion C2030 (для станка C2000, 108x3.2x22.2 мм)
Арт. О00000007855
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип оснастки
|круг абразивный
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Толщина, мм
|3.2
- Диск заточный Champion 108х3,2х22,2 (3/8PM",0,325",1/4) - предназначен для заточки цепей с шагом 3/8PM",0,325",1/4.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Диаметр шлифовального круга - 108 мм
- Толщина шлифовального круга - 3,2 мм
- Посадочный диаметр шлифовального круга - 22,2 мм