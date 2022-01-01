В разделе представлен 3-х кулачковый патрон (предназначен для зажима заготовок, корпус – чугун с шаровидным графитом), 4-х кулачковый патрон (конструкция рассчитана на прямое и обратное закрепление деталей нестандартной формы), втулки (элемент сменной оснастки для картиджных держателей типа С3, есть модели с приспособлением для выколачивания резцов), ролики и прочие комплектующие элементы.

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