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Щетка для точила Атака N035 (200 мм, круглая, гофрированная)
5.0
2
Найти аналог
Щетки для точила
    Щетка для точила Атака N035 (200 мм, круглая, гофрированная)
    Арт. Х131734
    5.0
    2
    Щетка для точила Атака N035 (200 мм, круглая, гофрированная)

      Щетка для точила Атака N035 (200 мм, круглая, гофрированная)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131734
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		щетка дисковая
      Тип
      		круглая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щеточный для точила АТАКА N035 круглая предназначена для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Предназначена для работы на точильном станке. Выполнена из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость
        • Посадка d=32 мм
        • Применяется для обработки средней интенсивности
        • Используется при шлифовании вертикальной поверхности
        • Гофрированная проволока работает более деликатно
        • Максимальная частота вращения - 4500 об/мин
        • Диаметр щетки - 200 мм
        • Толщина щетины - 0,3 мм