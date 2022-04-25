Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №201 (100x19x20 мм)
Арт. Х13176512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|щетка дисковая
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Тип
|прямой профиль
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- Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №201 (100x19x20 мм) с гофрированной проволокой для использования на точило (заточных станках). Предназначена для очистных работ средней тяжести. Многорядная щетка, имеет увеличенную ширину и оптимальна для обработки больших поверхностей: краски, окалины и ржавчины.
Преимущества
- Выполнена из стальной проволоки (S-тип) с увеличенной шириной щетины и диаметром проволоки 0,3 мм
- Длина проволоки 17 мм
- В комплекте имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков
- Упакована в индивидуальную цветную картонную коробку