Преимущества

Выполнена из стальной проволоки (S-тип) с увеличенной шириной щетины и диаметром проволоки 0,3 мм

Длина проволоки 17 мм

В комплекте имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков

Упакована в индивидуальную цветную картонную коробку

Дисковая щетка ПрофОснастка Мастер №201 (100x19x20 мм) с гофрированной проволокой для использования на точило (заточных станках). Предназначена для очистных работ средней тяжести. Многорядная щетка, имеет увеличенную ширину и оптимальна для обработки больших поверхностей: краски, окалины и ржавчины.