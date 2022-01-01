Сверлильные станки
Найдено: 175 товаров
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- 9 500 ₽350 Вт, 220 В, 14 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 430х340х230Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
- 72 800 ₽1000 Вт, 230 В, 71 кгМощность, Вт: 1000Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 677x434x1115Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 320x454
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- 19 500 ₽550 Вт, 220 В, 29 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 665х415х260Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 200x200
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- 37 173 ₽48 740 ₽710 Вт, 220 В, 11.2 кгМощность, Вт: 710Напряжение сети, В: 220Система подачи СОЖ: НетМакс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500Мин. частота вращения шпинделя, об/мин: 200
- -11 567 ₽
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- 27 400 ₽550 Вт, 220 В, 37 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 890x470x320Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 230x217
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- 13 490 ₽350 Вт, 220 В, 16 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 450х350х225Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
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- 66 500 ₽1500 Вт, 220 В, 140 кгМощность, Вт: 1500Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 1460х660х330Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 425x475
- 9 900 ₽11 840 ₽400 Вт, 220 В, 12 кгМощность, Вт: 400Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 245x454x386Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 165x162
- -1 940 ₽
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- 7 871 ₽12 100 ₽550 Вт, 220 В, 14.4 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 245x485x385Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 175x175
- -4 229 ₽
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- 9 240 ₽220 В, 2 кгНапряжение сети, В: 220Габариты, мм: 152x152x305Система подачи СОЖ: НетМакс. частота вращения шпинделя, об/мин: 8200Мин. частота вращения шпинделя, об/мин: 200
- 31 000 ₽650 Вт, 220 В, 67 кгМощность, Вт: 650Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 810x500x290Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 290x290
- 15 800 ₽16 990 ₽630 Вт, 230 В, 21 кгМощность, Вт: 630Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 260x710x440Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 195x195
- -1 190 ₽
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- 11 900 ₽500 Вт, 220 В, 19 кгМощность, Вт: 500Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 465х355х225Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 170х175
- 16 990 ₽17 990 ₽450 Вт, 220 В, 40 кгМощность, Вт: 450Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 510x240x900Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 260
- -1 000 ₽
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- Нет в наличии370 Вт, 220 В, 14.2 кгМощность, Вт: 370Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 340x440x220Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
- Нет в наличии900 Вт, 380 В, 74 кгМощность, Вт: 900Напряжение сети, В: 380Габариты, мм: 630x400x1000Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 330x330
- Нет в наличии850 Вт, 380 В, 116 кгМощность, Вт: 850Напряжение сети, В: 380Габариты, мм: 855x575x1695Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 475x425
- Нет в наличии900 Вт, 220 В, 74 кгМощность, Вт: 900Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 630x400x1000Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 330x330
- Нет в наличии350 Вт, 230 В, 30 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 500x320x838Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 193x198
- Нет в наличии750 Вт, 380 В, 220 кгМощность, Вт: 750Напряжение сети, В: 380Габариты, мм: 700x460x1425Система подачи СОЖ: ДаРазмер рабочего стола, мм: 310x320
- Нет в наличии600 Вт, 220 В, 61 кгМощность, Вт: 600Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 830x320x1660Система подачи СОЖ: НетМакс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
- Нет в наличии550 Вт, 220 В, 38 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 580x420x940Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 243x243
- Нет в наличии1000 Вт, 380 В, 83 кгМощность, Вт: 1000Напряжение сети, В: 380Габариты, мм: 680x430x1625Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 365x365
- Нет в наличии600 Вт, 220 В, 42 кгМощность, Вт: 600Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 830x320x760Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 220x230
- Нет в наличии550 Вт, 220 В, 50 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 625x395x1587Система подачи СОЖ: НетМакс. частота вращения шпинделя, об/мин: 2500
- Нет в наличии650 Вт, 220 В, 84 кгМощность, Вт: 650Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 1430х500х260; 820х500х300Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 290x290
- Нет в наличии230 Вт, 220 В, 16 кгМощность, Вт: 230Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 440x235x575Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 165x158
- Нет в наличии350 Вт, 230 В, 19 кгМощность, Вт: 350Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 430x225x580Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 160x160
- Нет в наличии450 Вт, 230 В, 32.5 кгМощность, Вт: 450Напряжение сети, В: 230Габариты, мм: 530x300x820Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 200x195
- Нет в наличии2100 Вт, 380 В, 310 кгМощность, Вт: 2100Напряжение сети, В: 380Габариты, мм: 915x762x2083Система подачи СОЖ: ДаРазмер рабочего стола, мм: 585x190
- Нет в наличии550 Вт, 220 В, 28.5 кгМощность, Вт: 550Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 450х230х700Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 200x200
- Нет в наличии1050 Вт, 11.6 кгМощность, Вт: 1050Габариты, мм: 270x330x110Система подачи СОЖ: ДаМин. частота вращения шпинделя, об/мин: 450
- Нет в наличии750 Вт, 220 В, 50 кгМощность, Вт: 750Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 565x350x980Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 278x285
- Нет в наличии500 Вт, 220 В, 41.3 кгМощность, Вт: 500Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 810x470x250Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 290
- Нет в наличии250 Вт, 220 В, 43 кгМощность, Вт: 250Напряжение сети, В: 220Габариты, мм: 530х320х840Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 210x195
- Нет в наличии750 Вт, 220 В, 71 кгМощность, Вт: 750Напряжение сети, В: 220Система подачи СОЖ: НетРазмер рабочего стола, мм: 336x336Макс. частота вращения шпинделя, об/мин: 3100
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