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Металлообраба­­тывающие станки

Сверлильные станки

Найдено: 175 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить сверлильные станки в городе Ярославль по цене от 4599 до 1948857 рублей. В наличии более 175 наименований. Сверлильные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
19 500 ₽
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 90470
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
27 400 ₽
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-48 90480
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-45 90450
9 500 ₽
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-45 90450
Сверлильный станок BOSCH PBD 40
37 173 ₽
Сверлильный станок BOSCH PBD 40
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-44 90440
31 000 ₽
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР Корвет-44 90440
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР К-244
66 500 ₽
Вертикально сверлильный станок ЭНКОР К-244
Вертикально сверлильный станок ЗУБР ЗСС-350
13 490 ₽
Вертикально сверлильный станок ЗУБР ЗСС-350
Вертикально сверлильный станок ZITREK DP-82
9 900 ₽
Вертикально сверлильный станок ZITREK DP-82
Вертикально сверлильный станок Кратон DM-16/450
16 990 ₽
Вертикально сверлильный станок Кратон DM-16/450
Станок для сверления по металлу ZITREK DP-116
15 800 ₽
Станок для сверления по металлу ZITREK DP-116
Вертикально сверлильный станок STURM BD7037
13 750 ₽
Вертикально сверлильный станок STURM BD7037
Вертикально сверлильный станок STURM BD7050
12 683 ₽
Вертикально сверлильный станок STURM BD7050
Станок для сверления по металлу ЭНКОР Корвет-411
13 722 ₽
Станок для сверления по металлу ЭНКОР Корвет-411
Станок для сверления по металлу Энкор Корвет-441 94410
92 691 ₽
Станок для сверления по металлу Энкор Корвет-441 94410
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-241
63 600 ₽
Сверлильный станок ЭНКОР Корвет-241
Станок для сверления по металлу MESSER №350
68 765 ₽
Станок для сверления по металлу MESSER №350
Станок для сверления по металлу DeWalt DWE1622K
105 505 ₽
Станок для сверления по металлу DeWalt DWE1622K
Станок для сверления по металлу Jet JMD-3 50000050
110 000 ₽
Станок для сверления по металлу Jet JMD-3 50000050
Станок для сверления по металлу Энергомаш СС-70370
4 599 ₽
Станок для сверления по металлу Энергомаш СС-70370
Станок для сверления по металлу Jet JDP-15T 22*190
42 000 ₽
Станок для сверления по металлу Jet JDP-15T 22*190
Станок для сверления по металлу Jet JDP-10L JE10000375M
22 800 ₽
Станок для сверления по металлу Jet JDP-10L JE10000375M
Станок для сверления по металлу Jet JDP-8L 13*350
6 600 ₽
Станок для сверления по металлу Jet JDP-8L 13*350
Станок для сверления отверстий Jet JDP-20FM 220B JE 354170M
31 450 ₽
Станок для сверления отверстий Jet JDP-20FM 220B JE 354170M
Станок для сверления отверстий Jet JDP-2800VS JE1792800T
34 850 ₽
Станок для сверления отверстий Jet JDP-2800VS JE1792800T
Станок для сверления отверстий Jet JDP-17FТ 25*215
57 000 ₽
Станок для сверления отверстий Jet JDP-17FТ 25*215
Станок магнитный Хайтек MBA 100
94 820 ₽
Станок магнитный Хайтек MBA 100
Станок магнитный MBA 38/1
31 490 ₽
Станок магнитный MBA 38/1
Станок магнитный Хайтек MBA 50
69 750 ₽
Станок магнитный Хайтек MBA 50
Вертикально сверлильный станок Bohrmaster EBM 35-2
69 600 ₽
Вертикально сверлильный станок Bohrmaster EBM 35-2