Сверлильные станки используются для выполнения глухих и сквозных отверстий в пластике, металле, дереве. Их эффективно применяют в бытовых и промышленных условиях: на стройплощадках, в частных мастерских, на фабриках по производству мебели. Дополнительные элементы и насадки подбираются под обрабатываемый материал.

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