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Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
5.0
2
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
    Арт. X169751402
    5.0
    2
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
    Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000

      Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X169751402
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок ЗУБР ЗСТД 350 деревообрабатывающий, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок длиной до 1000 мм. Широкий подручник гарантирует удобную работу. Планшайба, поставляемая в комплекте, позволяет обрабатывать крупные заготовки. Станок прост в эксплуатации, а экономичный электродвигатель не вызывает перегрузок в бытовой электросети.

        Преимущества

        • Безопасность при работе. Магнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения, что гарантирует безопасность оператора
        • Широкие возможности. Суппорт токарного станка ЗУБР ЗСТД 350 может перемещаться вдоль заготовки, что расширяет возможности обработки
        • Простая установка. Винтовая пиноль позволяет легко и надежно крепить заготовки до 1 метра
        • Металлическая конструкция
        • Простое управление
        • Экономичность в плане электропотребления
        • Четыре скорости позволяют снимать стружку с необходимой интенсивностью
        • Максимальная длина обрабатываемого изделия - 1000 мм