Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000

Преимущества

Безопасность при работе. Магнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения, что гарантирует безопасность оператора

Широкие возможности. Суппорт токарного станка ЗУБР ЗСТД 350 может перемещаться вдоль заготовки, что расширяет возможности обработки

Простая установка. Винтовая пиноль позволяет легко и надежно крепить заготовки до 1 метра

Металлическая конструкция

Простое управление

Экономичность в плане электропотребления

Четыре скорости позволяют снимать стружку с необходимой интенсивностью

Максимальная длина обрабатываемого изделия - 1000 мм

Токарный станок ЗУБР ЗСТД 350 деревообрабатывающий, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок длиной до 1000 мм. Широкий подручник гарантирует удобную работу. Планшайба, поставляемая в комплекте, позволяет обрабатывать крупные заготовки. Станок прост в эксплуатации, а экономичный электродвигатель не вызывает перегрузок в бытовой электросети.