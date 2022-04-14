Станок токарный по дереву Зубр ЗСТД-350-1000
Арт. X169751402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
- Токарный станок ЗУБР ЗСТД 350 деревообрабатывающий, предназначен для вытачивания цилиндрических заготовок длиной до 1000 мм. Широкий подручник гарантирует удобную работу. Планшайба, поставляемая в комплекте, позволяет обрабатывать крупные заготовки. Станок прост в эксплуатации, а экономичный электродвигатель не вызывает перегрузок в бытовой электросети.
Преимущества
- Безопасность при работе. Магнитный выключатель предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения, что гарантирует безопасность оператора
- Широкие возможности. Суппорт токарного станка ЗУБР ЗСТД 350 может перемещаться вдоль заготовки, что расширяет возможности обработки
- Простая установка. Винтовая пиноль позволяет легко и надежно крепить заготовки до 1 метра
- Металлическая конструкция
- Простое управление
- Экономичность в плане электропотребления
- Четыре скорости позволяют снимать стружку с необходимой интенсивностью
- Максимальная длина обрабатываемого изделия - 1000 мм