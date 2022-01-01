Токарные станки недорого
Найдено 9 товаров
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- 12 200 ₽350 Вт, 27 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1485х230х150Напряжение сети, В: 220
- 13 200 ₽14 700 ₽250 Вт, 20 кг, 220 ВМощность, Вт: 250Габариты, мм: 700х340х190Напряжение сети, В: 220
- -1 500 ₽
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- Нет в наличии350 Вт, 25 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1471x245x341Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии400 Вт, 23 кг, 220 ВМощность, Вт: 400Габариты, мм: 1470x245x340Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 27 кг, 230 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1450x290x340Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии370 Вт, 38 кг, 220 ВМощность, Вт: 370Габариты, мм: 830х300х430Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 29 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 995x210x325Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 27 кг, 230 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1450x290x340Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии450 Вт, 30.5 кг, 220 ВМощность, Вт: 450Габариты, мм: 1495x230x375Напряжение сети, В: 220
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки недорого в городе Ярославль по цене от 9882 до 15748 рублей. В наличии более 9 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.