JET JWL-1642 Токарный станок по дереву

Jet JWL-1642 мощный и комфортный в работе профессиональный токарный станок. Массивная конструкция (200 кг) собрана целиком из литых чугунных деталей, что гарантирует отсутствие вибраций и точную работу даже с крупными несбалансированными заготовками.

Двигатель оборудован частотным преобразователем, позволяющим плавно менять скорость вращения от нуля и до максимального значения, установленная величина при этом отображается на световом индикаторном дисплее. В зависимости от размера заготовки, её сбалансированности и типа работ можно выбрать один из двух диапазонов трансмиссии. Механическое изменение скоростей при помощи переустановки ремня позволяет разгрузить двигатель на тяжёлых работах и снизить его нагрев. Переустановка ремня производится без использования какого-либо инструмента и занимает минимум времени.

Особенности:

Массивные чугунные станина и опорные ноги;

Подвижная передняя бабка;

Электронная система регулировки частоты вращения;

Цифровое отображение частоты вращения;

Переключатель реверса;

2-скоростная ременная передача;

Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;

Делительное приспособление;

Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.