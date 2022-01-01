JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
Характеристики
|
Производитель
|
Мощность, Вт
|1100
|
Напряжение сети, В
|230
|
Габариты, мм
|1760x510x1450
|
Ход пиноли, мм
|100
Jet JWL-1642 мощный и комфортный в работе профессиональный токарный станок. Массивная конструкция (200 кг) собрана целиком из литых чугунных деталей, что гарантирует отсутствие вибраций и точную работу даже с крупными несбалансированными заготовками.
Двигатель оборудован частотным преобразователем, позволяющим плавно менять скорость вращения от нуля и до максимального значения, установленная величина при этом отображается на световом индикаторном дисплее. В зависимости от размера заготовки, её сбалансированности и типа работ можно выбрать один из двух диапазонов трансмиссии. Механическое изменение скоростей при помощи переустановки ремня позволяет разгрузить двигатель на тяжёлых работах и снизить его нагрев. Переустановка ремня производится без использования какого-либо инструмента и занимает минимум времени.
Особенности:
- Массивные чугунные станина и опорные ноги;
- Подвижная передняя бабка;
- Электронная система регулировки частоты вращения;
- Цифровое отображение частоты вращения;
- Переключатель реверса;
- 2-скоростная ременная передача;
- Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
- Делительное приспособление;
- Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
- Подручник шириной 350 мм для токарного инструмента;
- Планшайба диаметром 150 мм;
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
- Вращающийся упорный центр;
- Выбивной шток;
- Полка для хранения инструментов;
- Откидное ограждение рабочей области;
- Комплект опорных ног для напольной установки.