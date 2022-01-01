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JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
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Токарные станки по дереву
    JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
    Арт. jet_445
    JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
    JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1642 Токарный станок по дереву
      JET JWL-1642 Токарный станок по дереву

      JET JWL-1642 Токарный станок по дереву

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_445

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		1100
      Напряжение сети, В
      		230
      Габариты, мм
      		1760x510x1450
      Ход пиноли, мм
      		100
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Jet JWL-1642 мощный и комфортный в работе профессиональный токарный станок. Массивная конструкция (200 кг) собрана целиком из литых чугунных деталей, что гарантирует отсутствие вибраций и точную работу даже с крупными несбалансированными заготовками.

        Двигатель оборудован частотным преобразователем, позволяющим плавно менять скорость вращения от нуля и до максимального значения, установленная величина при этом отображается на световом индикаторном дисплее. В зависимости от размера заготовки, её сбалансированности и типа работ можно выбрать один из двух диапазонов трансмиссии. Механическое изменение скоростей при помощи переустановки ремня позволяет разгрузить двигатель на тяжёлых работах и снизить его нагрев. Переустановка ремня производится без использования какого-либо инструмента и занимает минимум времени.

        Особенности:

        • Массивные чугунные станина и опорные ноги;
        • Подвижная передняя бабка;
        • Электронная система регулировки частоты вращения;
        • Цифровое отображение частоты вращения;
        • Переключатель реверса;
        • 2-скоростная ременная передача;
        • Натяжение и ослабление приводного ремня рычагом с быстрой фиксацией;
        • Делительное приспособление;
        • Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
        Комплектация:
        • Подручник шириной 350 мм для токарного инструмента;
        • Планшайба диаметром 150 мм;
        • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2;
        • Вращающийся упорный центр;
        • Выбивной шток;
        • Полка для хранения инструментов;
        • Откидное ограждение рабочей области;
        • Комплект опорных ног для напольной установки.