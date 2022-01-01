Токарные станки настольные
Найдено 27 товаров
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- 12 200 ₽350 Вт, 27 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1485х230х150Напряжение сети, В: 220
- 13 200 ₽14 700 ₽250 Вт, 20 кг, 220 ВМощность, Вт: 250Габариты, мм: 700х340х190Напряжение сети, В: 220
- -1 500 ₽
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- 32 990 ₽550 Вт, 36 кг, 230 ВМощность, Вт: 550Габариты, мм: 990x500x410Напряжение сети, В: 230
- Персональная скидка
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- 34 900 ₽38 800 ₽550 Вт, 63 кг, 220 ВМощность, Вт: 550Габариты, мм: 1710x486x1141Напряжение сети, В: 220
- -3 900 ₽
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- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 180 мм
- Нет в наличии730 Вт, 55 кг, 230 ВМощность, Вт: 730Габариты, мм: 853x280x450Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии500 Вт, 35 кг, 230 ВМощность, Вт: 500Габариты, мм: 890x300x370Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии460 Вт, 33 кг, 230 ВМощность, Вт: 460Габариты, мм: 890х300х370Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии350 Вт, 25 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1471x245x341Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии550 Вт, 32 кг, 230 ВМощность, Вт: 550Габариты, мм: 800х270х420Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 180 мм
- Нет в наличии400 Вт, 23 кг, 220 ВМощность, Вт: 400Габариты, мм: 1470x245x340Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 27 кг, 230 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1450x290x340Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии370 Вт, 38 кг, 220 ВМощность, Вт: 370Габариты, мм: 830х300х430Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 29 кг, 220 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 995x210x325Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии1500 Вт, 74 кг, 220 ВМощность, Вт: 1500Габариты, мм: 1600х400х400Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии550 Вт, 45 кг, 230 ВМощность, Вт: 550Габариты, мм: 810х300х390Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии750 Вт, 80 кг, 220 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1245х435х615Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии350 Вт, 27 кг, 230 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 1450x290x340Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 220 мм
- Нет в наличии450 Вт, 30.5 кг, 220 ВМощность, Вт: 450Габариты, мм: 1495x230x375Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 220 мм
- Нет в наличии350 Вт, 30 кг, 230 ВМощность, Вт: 350Габариты, мм: 630x200x360Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии750 Вт, 100 кг, 230 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1840x630x1400Напряжение сети, В: 230
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки настольные в городе Ярославль по цене от 9882 до 192700 рублей. В наличии более 27 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.