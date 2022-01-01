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Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M
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Токарные станки по дереву
    Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M
    Арт. ОТХ00044
    Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M

      Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00044

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Настольный
      		Нет
      Поворот передней бабки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настольный токарно-винторезный станок JET BD-920W можно назвать самым популярным станком среди покупателей. Это звание он заслужил своей надежностью, простотой исполнения, богатой комплектацией, в базе, а самое главное, это единственный станок в классе настольных станков, который имеет 11 автоматических подач суппорта в продольном направлении. Давайте разберемся со всеми его особенностями по порядку. Главная особенность станка — это то, что на BD-920W установлен асинхронный двигатель, который питается от розетки 220В и имеет мощность 0,55 кВт. Вращение, а самое главное момент на шпиндель в таком исполнение передается без потерь. Скорость вращения шпинделя изменяется за счет перекидывания ремня на шкивах, всего скоростей шесть.

        Преимущества

        • Закаленные и отшлифованные направляющие станины станка
        • Механизм быстрого переключения скорости подачи
        • Конические роликовые подшипники шпинделя
        • Цена деления нониуса поперечного суппорта 0,05 мм
        • Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
        • Ременная передача главного шпинделя с системой быстрого переключения частоты вращения
        • Реверсивное вращение шпинделя
        • Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
        • Продольная подача по зубчатой рейке с малым износом
        • Автоматическая подача продольного суппорта
        • Комплект сменных шестерён для нарезания метрических и дюймовых резьб