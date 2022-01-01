Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M

Преимущества

Закаленные и отшлифованные направляющие станины станка

Механизм быстрого переключения скорости подачи

Конические роликовые подшипники шпинделя

Цена деления нониуса поперечного суппорта 0,05 мм

Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов

Ременная передача главного шпинделя с системой быстрого переключения частоты вращения

Реверсивное вращение шпинделя

Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок

Продольная подача по зубчатой рейке с малым износом

Автоматическая подача продольного суппорта

Комплект сменных шестерён для нарезания метрических и дюймовых резьб

Настольный токарно-винторезный станок JET BD-920W можно назвать самым популярным станком среди покупателей. Это звание он заслужил своей надежностью, простотой исполнения, богатой комплектацией, в базе, а самое главное, это единственный станок в классе настольных станков, который имеет 11 автоматических подач суппорта в продольном направлении. Давайте разберемся со всеми его особенностями по порядку. Главная особенность станка — это то, что на BD-920W установлен асинхронный двигатель, который питается от розетки 220В и имеет мощность 0,55 кВт. Вращение, а самое главное момент на шпиндель в таком исполнение передается без потерь. Скорость вращения шпинделя изменяется за счет перекидывания ремня на шкивах, всего скоростей шесть.