Станок токарный Jet BD-920W, 220*500,230V JE321373M
Арт. ОТХ00044
Характеристики
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Производитель
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Настольный
|Нет
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Поворот передней бабки
|Нет
- Настольный токарно-винторезный станок JET BD-920W можно назвать самым популярным станком среди покупателей. Это звание он заслужил своей надежностью, простотой исполнения, богатой комплектацией, в базе, а самое главное, это единственный станок в классе настольных станков, который имеет 11 автоматических подач суппорта в продольном направлении. Давайте разберемся со всеми его особенностями по порядку. Главная особенность станка — это то, что на BD-920W установлен асинхронный двигатель, который питается от розетки 220В и имеет мощность 0,55 кВт. Вращение, а самое главное момент на шпиндель в таком исполнение передается без потерь. Скорость вращения шпинделя изменяется за счет перекидывания ремня на шкивах, всего скоростей шесть.
Преимущества
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины станка
- Механизм быстрого переключения скорости подачи
- Конические роликовые подшипники шпинделя
- Цена деления нониуса поперечного суппорта 0,05 мм
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Ременная передача главного шпинделя с системой быстрого переключения частоты вращения
- Реверсивное вращение шпинделя
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Продольная подача по зубчатой рейке с малым износом
- Автоматическая подача продольного суппорта
- Комплект сменных шестерён для нарезания метрических и дюймовых резьб