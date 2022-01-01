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Станки

Многофункциональные станки

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  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    35 509 ₽
    42 470 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -6 961 ₽
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить многофункциональные станки в городе Ярославль по цене от 35509 до 35509 рублей. В наличии более 1 наименования. Многофункциональные станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.