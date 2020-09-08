Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB

Бытовой рейсмусовый станок Makita 2012NB имеет простой и интуитивно понятный дизайн, который упрощает обработку дерева. Справиться с ним в одиночку под силу любому, ведь он мало весит, твердо стоит на четырех ножках и управляется при помощи небольшой педали. Прибор двусторонний, что облегчает и ускоряет шлифовку. Насадки на станке и ножи с заточкой при этом легко заменить. Это дополнение позволяет станку 2012 NB сократить затраты на расходные материалы. Рабочая поверхность и металлические элементы укреплены надежно, но просто, из-за чего их переустановка пройдет легко и скоро. Станок Makita 2012 NB компактен и имеет небольшой вес, что облегчает его транспортировку. Среди линейки станков резьбы по дереву этот обладает самым низким уровнем шума. Купить Makita 2012NB можно из-за его силы: ножи проходят по верхним слоям древесины со скоростью в 8500 оборотов в минуту. Отдельно стоит сказать и о комплектации: станок оборудован точным регулировщиком глубины разреза, и имеет съемный ящик для хранения инструментов, что делает применение станка максимально комфортным.

Преимущества Makita 2012NB

Компактность

Удобство

Простота

Доступность

Мощность

Тишина

Управляемость

Комплектация