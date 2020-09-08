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Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
4.3
3
62 620 ₽
78 390 ₽
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Арт. Х145343
    4.3
    3
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
    Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB
      Фуговально-рейсмусовый станок Makita 2012NB

      Рейсмусовый станок Makita 2012NB

      • -15 770 ₽
      62 620 ₽
      78 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. Х145343
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Потребляемая мощность, Вт
      		1650
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -15 770 ₽
      62 620 ₽
      78 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бытовой рейсмусовый станок Makita 2012NB имеет простой и интуитивно понятный дизайн, который упрощает обработку дерева. Справиться с ним в одиночку под силу любому, ведь он мало весит, твердо стоит на четырех ножках и управляется при помощи небольшой педали. Прибор двусторонний, что облегчает и ускоряет шлифовку. Насадки на станке и ножи с заточкой при этом легко заменить. Это дополнение позволяет станку 2012 NB сократить затраты на расходные материалы. Рабочая поверхность и металлические элементы укреплены надежно, но просто, из-за чего их переустановка пройдет легко и скоро. Станок Makita 2012 NB компактен и имеет небольшой вес, что облегчает его транспортировку. Среди линейки станков резьбы по дереву этот обладает самым низким уровнем шума. Купить Makita 2012NB можно из-за его силы: ножи проходят по верхним слоям древесины со скоростью в 8500 оборотов в минуту. Отдельно стоит сказать и о комплектации: станок оборудован точным регулировщиком глубины разреза, и имеет съемный ящик для хранения инструментов, что делает применение станка максимально комфортным.

        Преимущества Makita 2012NB

        • Компактность
        • Удобство
        • Простота
        • Доступность
        • Мощность
        • Тишина
        • Управляемость

        Комплектация

        • Нож для стационарного рубанка
        • Шестигранный ключ
        • Гаечный ключ
        • Магнитный держатель (2шт)
        • Патрубок для подключения пылесоса