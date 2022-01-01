Мелкий строительный мусор будет собран быстро и эффективно, если использовать электрический стружкоотсос. Вытяжная установка может работать автономно, выполняя свою функцию как пылесос, или подключаться к любому станку, электропилам, лобзикам, не допуская распространения стружки рядом с рабочей зоной.

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