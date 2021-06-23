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Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
3.8
12
12 079 ₽
15 500 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
    Арт. Х11475
    3.8
    12
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
    Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF

      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF

      • -3 421 ₽
      12 079 ₽
      15 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х11475
      3.8
      12

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6600
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 421 ₽
      12 079 ₽
      15 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF предназначена для резки и шлифовки изделий из различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт, защищенным от попадания пыли, что обеспечивает долговечность инструмента и надежность его работы. Специальная форма основной рукоятки и удобная боковая рукоятка обеспечивают легкость управления инструментом.
        Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.

        Преимущества

        • Усиленные конические шестерни редуктора
        • Защита от перегрева
        • Двойная защитная изоляция
        • Суперфланец (идет в комплекте) делает демонтаж диска более легким
        • Плавный пуск
        • Буфер на корпусе редуктора для защиты обрабатываемой детали от царапин