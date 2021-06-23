Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF

Преимущества

Усиленные конические шестерни редуктора

Защита от перегрева

Двойная защитная изоляция

Суперфланец (идет в комплекте) делает демонтаж диска более легким

Плавный пуск

Буфер на корпусе редуктора для защиты обрабатываемой детали от царапин

Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF предназначена для резки и шлифовки изделий из различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт, защищенным от попадания пыли, что обеспечивает долговечность инструмента и надежность его работы. Специальная форма основной рукоятки и удобная боковая рукоятка обеспечивают легкость управления инструментом.Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.