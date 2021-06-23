Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
Арт. Х11475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Макс. число оборотов, об/мин
|6600
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Makita GA 9020 SF предназначена для резки и шлифовки изделий из различных материалов. Оснащена двигателем мощностью 2.2 кВт, защищенным от попадания пыли, что обеспечивает долговечность инструмента и надежность его работы. Специальная форма основной рукоятки и удобная боковая рукоятка обеспечивают легкость управления инструментом.
Сменные угольные щетки легко заменить самостоятельно. Запчасти стоят недорого.
Преимущества
- Усиленные конические шестерни редуктора
- Защита от перегрева
- Двойная защитная изоляция
- Суперфланец (идет в комплекте) делает демонтаж диска более легким
- Плавный пуск
- Буфер на корпусе редуктора для защиты обрабатываемой детали от царапин