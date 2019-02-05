Угловая шлифовальная машина (УШМ, болгарка) – популярный инструмент для дома и строительных работ благодаря своей универсальности. Она применяется для резки металлических изделий и камня, шлифовки и зачистки поверхностей различных материалов.

Основные внутренние механизмы УШМ – это редуктор и двигатель, они приводят в действие рабочую оснастку. Для защиты оператора от искр и стружки предусмотрен кожух с широкой чашей. Удобное управление и более точный рез обеспечиваются двумя рукоятками: основной и дополнительной сбоку (также выпускаются и одноручные модели). Болгарки также делятся на несколько групп по мощности и диаметру оснастки. Разобраться, какую УШМ купить для дома, а какую для профессиональных работ, поможет эта статья.

Обзор популярных производителей УШМ

Современный рынок наводнен всевозможным строительным оборудованием очень популярных и неизвестных торговых марок отечественного и зарубежного производства. Выбор поистине широк и порой определить, достойный ли агрегат предлагают за хорошую цену или лучше поискать что-то более выгодное. Лучшие УШМ для дома и профессиональных работ, как правило, производят известные компании. Рассмотрим самые популярные бренды у пользователей.

BOSCH – известная немецкая марка электрооборудования, отличается производительным двигателем и высоким качеством деталей. Линейка УШМ включает в себя универсальные и профессиональные варианты.

Makita – японский бренд качественного оборудования, один из лидеров на мировом строительном рынке. Все инструменты, в том числе и УШМ, рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.

DeWalt – один из ведущих производителей спецоборудования для строительных работ. В ассортименте только профессиональные инструменты.

Metabo – немецкий бренд профессионального электрооборудования для дома и работы.

ФИОЛЕНТ – отечественный бренд, выпускает оборудование достойного качества, УШМ подходит для домашних работ средней интенсивности.

Интерскол – российская торговая марка доступного оборудования бытового и профессионального класса. Хороший вариант для домашних ремонтных работ.

При выборе УШМ обращайте внимание на страну производства, потому что один и тот же бренд может выпускаться на заводах в разных странах.

Профессиональная или бытовая УШМ

В этом разделе вы узнаете, какая УШМ лучше для дома, а какой инструмент больше подойдет для постоянной работы. Все угловые шлифмашины относятся к бытовому или профессиональному классу. Данное разделение не имеет четких границ, и иногда инструмент из профессиональной линейки имеет характеристики бытового.

Бытовые УШМ

Предназначены для домашнего ремонта. Основное отличие от профессиональных – короткий отрезок работы без перерыва. Такие болгарки могут полноценно функционировать до 10 мин с перерывами на 15 мин, а суммарно – 2-3 часа в сутки. Мощность у бытовых моделей находится в диапазоне 500–1200 Вт. Преимущества данного варианта заключаются в невысокой стоимости и небольшом весе.

Профессиональные УШМ

Эти агрегаты нужны для интенсивных работ в течение долгого времени, например, на строительных объектах, так как у них увеличенный рабочий ресурс. Мощность от 1300 Вт и выше, как правило, на них устанавливаются диски самой большой окружности (от 180 мм и выше). Запчасти для таких шлифмашин прочнее и долговечнее, чем для бытовых, потому что они рассчитаны на длительное использование на высоких оборотах.

Сетевая или аккумуляторная УШМ

По типу питания все электрические УШМ делятся на аккумуляторные и сетевые. Второй вариант наиболее распространен среди пользователей, так как они имеют хорошую мощность и могут работать продолжительное время. Аккумуляторные УШМ обычно используются как вспомогательный инструмент на обесточенных объектах, так как у них не хватает мощности на энергозатратную и продолжительную работу (максимальное время эксплуатации – 1 час).

Тип УШМ Сетевая Аккумуляторная Достоинства Хорошие показатели мощности на любом этапе работы Время работы не ограничено Мобильность Современные емкие батареи Недостатки Зависимость от розетки Невысокая мощность Высокая стоимость Время работы ограничено емкостью аккумулятора Фото

Диаметр отрезного круга

Этот параметр один из самых важных при выборе УШМ для дома или работы. Оснастка для угловых шлифмашин разная по диаметру – решать, какую взять, нужно с учетом типа работ и длительности использования инструмента, так как размер диска влияет на эксплуатационные возможности УШМ.

Диаметр отрезного круга влияет на глубину реза материала, то есть предельная толщина трубы или заготовки, которую шлифмашина сможет разрезать за один проход, не сдвигая и не поворачивая их. Стоит уточнить, что показатель ширины оснастки не соответствует ширине изделия, – он должен быть больше. Так, УШМ с диаметром круга 125 мм может резать на глубину не более 30 мм. Такую шлифмашину обычно берут для домашнего ремонта.

Размеры отрезных кругов:

100 мм – для легких работ в быту. Обычно устанавливаются на аккумуляторные шлифмашины.

115 мм – используется для очень легких работ: резки небольших изделий из тонкого металла и шлифовки поверхностей.

125 мм – хороший выбор УШМ с диском 125 мм для домашних и полупрофессиональных работ в силу своей универсальности: подходит для резки, шлифовки, зачистки и других работ. Хорошие показатели мощности и вместе с тем компактность инструмента. Именно для этого варианта есть огромное количество расходных материалов.

150 мм – промежуточный вариант между 125 и 180 мм. Они не слишком популярны, так как имеют практически идентичную глубину распила, что и у предыдущего типа, а вес и размеры как у мощных болгарок с диаметром диска 180 мм.

180 мм – подходят для профессиональных работ благодаря хорошей мощности и глубокому резу. Основная функция – резка различных изделий и конструкций из металла под разным углом. Шлифовку или обдирку поверхностей таким инструментом делать сложнее из-за большого веса.

230 мм – такие круги ставят на полностью профессиональный инструмент, который справится с резкой металлов разного вида, камня и мрамора, кирпича и подобных материалов.

Мощность УШМ

Еще один важный критерий при выборе угловой шлифмашины – ее мощность. Диапазон этой величины находится в пределах 500 - 3000 Вт. Мощность не характеризует точный диаметр отрезного круга: показатель в 1000 Вт могут иметь модели с оснасткой 125 и 180 мм. Зато показатель мощности определяет вес – чем она выше, тем больше масса. Вы нигде не найдете мощную и легкую болгарку.

Классификация УШМ по мощности:

шлифмашины низкой мощности (от 500 до 900 Вт);

средняя мощность (от 900 до 1500 Вт);

высокая мощность (от 1500 и выше).

Высокая мощность влияет на долгую стабильную работу и меньший износ при нагрузках. К тому же не стоит устанавливать очень большие отрезные круги на маломощные болгарки, чтобы быстро распилить толстые детали. Это приводит к чрезмерным нагрузкам на двигатель и редуктор и к быстрому износу механизмов. Круг диаметром до 125 мм лучше использовать со шлифмашинами мощностью около 1000 Вт. Круги 150 мм – 1000 Вт и выше, 180 мм – от 1500 Вт, а 230 мм – больше 2000 Вт.

Еще раз повторимся, что универсальной моделью для любых профильных работ (резка, обдирка, зачистка и шлифовка) является УШМ с диаметром диска 125 мм. Для частого использования инструмента с высокими нагрузками желательно докупить более производительный агрегат на 230 мм.

Дополнительные параметры для правильного выбора УШМ

Регулировка оборотов. Данная функция позволяет эффективно выполнять разные типы работ, понижая или повышая количество оборотов. Для резки металлов нужна высокая скорость, а шлифование или разрезание камня производится на пониженных.

Плавный пуск. При наличии этой опции обороты двигателя набираются постепенно и пиление начинается без рывков, которые могут привести к травмам. Особенно актуально для мощных моделей.

Вес. На это значение напрямую влияет мощность. Маломощные модели весят не больше 2 кг, шлифмашины средней мощности 2-3,5 кг, а производительные варианты – в пределах 4-6 кг.

Защита от пыли. Данная функция позволяет продлить срок эксплуатации шлифмашины при работах с камнем, бетоном и другими крошащимися материалами.

Самозажимная гайка. Ее наличие позволяет легко менять отрезной круг без дополнительных инструментов.

Количество рукояток

Угловые шлифовальные машины поставляются с 1 или 2 рукоятками (основная и съемная боковая). Традиционный вариант – двуручный. В некоторых моделях обе рукоятки могут переставляться и вращаться вокруг оси, подстраиваясь под нужды оператора.

Двуручные шлифмашины имеют основную и боковую рукоятки, поэтому более удобны в работе. Боковая рукоятка также может переставляться в зависимости от удобства оператора. Двуручные УШМ, как правило, самые мощные.

Одноручные не имеют основной рукоятки, управление инструментом происходит с помощью боковой рукоятки, держать инструмент приходится за заднюю часть корпуса. Данный вариант не очень удобен для длительных работ, так как корпус не имеет эргономичной формы. Съемная рукоятка может менять положение, подстраиваясь под правую и левую руку. Компактный корпус позволяет работать в сложных условиях, например, при демонтаже труб или кузовных работах. Одноручные УШМ работают с отрезными кругами диаметром от 115 до 125 мм.

Основная рукоятка крутится вокруг своей оси до угла 90 градусов, ее можно переставлять в зависимости от удобства работы.

Дополнительная рукоятка регулируется путем вкручивания в отверстия на редукторе. Может быть от 1 до 3 положений (отверстий).

Некоторые модели УШМ поставляются с антивибрационной рукояткой, которая гасит колебания от мотора и делает работу с инструментом более комфортной.

Выбираем оснастку

Отрезной круг (пильный диск)

Это основная рабочая оснастка, которая применяется для реза по металлу и камню, обдирки и зачистки поверхностей от старого покрытия и ржавчины. Отрезные круги, как правило, имеют отверстие стандартного размера диаметром 22,2 мм, поэтому для одной шлифмашины можно покупать оснастку разных брендов.

Отрезные круги делятся на абразивные и алмазные.

Абразивный отрезной круг назван так за зернистую (абразивную) поверхность края, который не режет, а перетирает материал. Величина и состав зерен могут быть различными, поэтому любой диск имеет маркировку, состоящую из трех частей:

Первые буквы обозначают материал, из которого состоят зерна (А – корунд, S – кремний, AS – электрокорунд.

После букв идут цифры, которые обозначают величину зерен.

Последняя буква указывает на степень твердости связки. Чем более плотный материал, который нужно разрезать, тем мягче должна быть связка.

Абразивный круг может быть универсального типа и узкоспециальным – для конкретного материала. Некоторые производители помечают свою оснастку разными цветами для различия по типу материала, для которого она предназначена: черные и синие для металла, зеленый для камня, кирпича и пр.

Алмазный отрезной круг имеет алмазное напыление, которое позволяет быстро и ровно разрезать твердые материалы. Стоит учитывать момент, что для каждого материала нужно подбирать отдельный круг (бетон, гранит, строительный материал и асфальт).

Шлифовальный круг

Эта оснастка применяется для шлифовальных и зачистных работ, устранения шероховатостей, подгонки заготовок, сглаживания выпуклостей. Помимо камня и металла, шлифовальный круг может обрабатывать древесину, пластик, стекло и другие поверхности. Такая оснастка может использоваться УШМ для шлифовки деревянного дома и бани, древесных заготовок, досок и др.

Существует 3 разновидности шлифовальных кругов:

Тарельчатые круги – самые универсальные. Подходят для любого типа материала.

Чашечные – более мелкие по размеру и предпочтительны для обработки небольших заготовок.

Лепестковые круги – применяются для неровных поверхностей, для каждого материала есть свой тип круга.

Щетка

Она используется для зачистки поверхности от ржавчины, старых покрытий из краски, налета окиси, а также сглаживания неровностей. Щетина состоит из нейлона, стали или латуни, распушенная или скрученная в пучки.

По способу расположения щетинок существуют дисковые или чашечные щетки.

Дисковая – щетинки расположены по краям диска.

Чашечная – щетинки распределены по всей нижней поверхности щетки.

Заключение

Окончательный выбор той или иной модели угловой шлифмашины зависит от основных задач, для которых покупается агрегат, и вашего бюджета. Для нечастого использования в быту вполне подойдут модели до 1000 Вт с диаметром диска до 125 мм. Профессиональные работы по несколько часов в день требуют тяжелой, мощной техники 1500 Вт и выше.

Если вы выбираете УШМ для дома или для постоянной работы и не можете определиться, какую модель лучше взять, советуем также ознакомиться со статьей Рейтинг лучших УШМ.

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