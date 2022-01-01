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Угловые шлифовальные машины

Аккумуляторные болгарки (УШМ)

Найдено: 42 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные болгарки (ушм) в городе Ярославль по цене от 3438 до 51800 рублей. В наличии более 42 наименований. Аккумуляторные болгарки (УШМ) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Угловая шлифовальная машина Dewalt 18 В XR DCG406N (аккумулятор li-ion)
14 860 ₽
Угловая шлифовальная машина Dewalt 18 В XR DCG406N (аккумулятор li-ion)
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 125 UES (инструмент без аккумулятора)
7 490 ₽
Угловая шлифовальная машина Patriot AG 125 UES (инструмент без аккумулятора)
Настольная установка Sparta 934205 (230 мм)
3 070 ₽
Настольная установка Sparta 934205 (230 мм)
Шлифовальная угловая машина Интерскол УШМ-125/18В 578.0.0.70
7 320 ₽
Шлифовальная угловая машина Интерскол УШМ-125/18В 578.0.0.70
УШМ Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL (аккумулятор li-ion)
28 990 ₽
УШМ Milwaukee M18 FSAG125X-0X FUEL (аккумулятор li-ion)
УШМ Bosch GWS 180-LI 06019H9020, инструмент без аккумулятора
17 690 ₽
УШМ Bosch GWS 180-LI 06019H9020, инструмент без аккумулятора
УШМ Crown CT23001-125HX, 125 мм, 20 В, инструмент без аккумулятора и ЗУ
9 990 ₽
УШМ Crown CT23001-125HX, 125 мм, 20 В, инструмент без аккумулятора и ЗУ
УШМ Crown CT23001-125HX-4 BMC,125 мм, 20 В, 2 аккумулятора 4 Ач*
20 990 ₽
УШМ Crown CT23001-125HX-4 BMC,125 мм, 20 В, 2 аккумулятора 4 Ач*
Аккумуляторная УШМ для ремонта Crown CT23008-125HX, круг 125 мм
6 990 ₽
Аккумуляторная УШМ для ремонта Crown CT23008-125HX, круг 125 мм
Станок P.I.T. P0010004
2 340 ₽
Станок P.I.T. P0010004
Шлифовальная угловая машина Интерскол УШМ-125/18В, li-ion
9 942 ₽
Шлифовальная угловая машина Интерскол УШМ-125/18В, li-ion
Сетевая УШМ DEKO, защита от непреднамеренного пуска, 1150 Вт
2 772 ₽
Сетевая УШМ DEKO, защита от непреднамеренного пуска, 1150 Вт
УШМ Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick, инструмент + аккумулятор, круг 125 мм
22 399 ₽
УШМ Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick, инструмент + аккумулятор, круг 125 мм
Угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 (аккумулятор li-ion)
19 699 ₽
Угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 (аккумулятор li-ion)
Универсальная углошлифмашина Stanley STGS9125D-RU
4 350 ₽
Универсальная углошлифмашина Stanley STGS9125D-RU
Станок для крепления Sparta 934155 (115 мм)
1 950 ₽
Станок для крепления Sparta 934155 (115 мм)
Мощная аккумуляторная шлифовальная машина DeWalt DС 413КL, защитный кожух
21 242 ₽
Мощная аккумуляторная шлифовальная машина DeWalt DС 413КL, защитный кожух
Болгарка для строительства Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A (аккумулятор li-ion)
24 602 ₽
Болгарка для строительства Bosch GWS 18 V-LI 0.601.93A.30A (аккумулятор li-ion)
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX 602174650 (аккумулятор li-ion)
51 800 ₽
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX 602174650 (аккумулятор li-ion)
Болгарка Metabo W 18 LTX 150 600404890 (аккумулятор li-ion)
12 319 ₽
Болгарка Metabo W 18 LTX 150 600404890 (аккумулятор li-ion)
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 Quick, резьба М14
18 799 ₽
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Metabo W 18 LTX 125 Quick, резьба М14
Садовая электрическая болгарка Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T0336
25 593 ₽
Садовая электрическая болгарка Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T0336
Болгарка Metabo W 18 LTX 125 602174850, компактная, защита от перегрузок
10 199 ₽
Болгарка Metabo W 18 LTX 125 602174850, компактная, защита от перегрузок
Аккумуляторная УШМ по дереву Makita DGA 506Z, отрезной круг 125 мм
22 450 ₽
Аккумуляторная УШМ по дереву Makita DGA 506Z, отрезной круг 125 мм
Аккумуляторная УШМ для автомобиля Makita DGA504RF, гашение вибрации
21 990 ₽
Аккумуляторная УШМ для автомобиля Makita DGA504RF, гашение вибрации
Строительная аккумуляторная УШМ Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360
14 099 ₽
Строительная аккумуляторная УШМ Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360
Болгарка Metabo W 18 LTX 125, небольшой размер, с гайкой, 18v
12 499 ₽
Болгарка Metabo W 18 LTX 125, небольшой размер, с гайкой, 18v
Болгарка Denzel BLG-IB-18-02, частота вращения круга 10000 об/мин
10 682 ₽
Болгарка Denzel BLG-IB-18-02, частота вращения круга 10000 об/мин
Аккумуляторная болгарка Bosch GWS 18-125 V-LI, круг 125 мм
17 352 ₽
Аккумуляторная болгарка Bosch GWS 18-125 V-LI, круг 125 мм
Аккумуляторная болгарка Bosch GWS 18-125 V-LI Solo
14 165 ₽
Аккумуляторная болгарка Bosch GWS 18-125 V-LI Solo
Шлифмашина Redverg RD-AG18V (круг 125 мм, аккумулятор li-ion)
3 990 ₽
Шлифмашина Redverg RD-AG18V (круг 125 мм, аккумулятор li-ion)
Углошлифовальный инструмент Patriot AG 150, коробка
5 699 ₽
Углошлифовальный инструмент Patriot AG 150, коробка
Аккумуляторная болгарка Ставр МШУА-115/20, круг 115 мм
3 438 ₽
Аккумуляторная болгарка Ставр МШУА-115/20, круг 115 мм
Шлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без аккумулятора и ЗУ
14 966 ₽
Шлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без аккумулятора и ЗУ
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX125 T04155, инструмент с аккумулятором
18 099 ₽
Шлифовальная машина Metabo W18 LTX125 T04155, инструмент с аккумулятором
Аккумуляторная болгарка DeWalt DCG412N-XJ, круг 125 мм
12 268 ₽
Аккумуляторная болгарка DeWalt DCG412N-XJ, круг 125 мм
Мини болгарка на аккумуляторе Bosch GWS 12V-76, круг 76 мм
28 060 ₽
Мини болгарка на аккумуляторе Bosch GWS 12V-76, круг 76 мм
Надежная шлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 для резки по металлу
49 560 ₽
Надежная шлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 для резки по металлу
Шлифовальная машина на аккумуляторе Интерскол УШМ-230/2300М, круг 230 мм
7 371 ₽
Шлифовальная машина на аккумуляторе Интерскол УШМ-230/2300М, круг 230 мм
УШМ DeWalt DCG409NT-XJ, инструмент без аккумулятора, круг 125 мм
17 333 ₽
УШМ DeWalt DCG409NT-XJ, инструмент без аккумулятора, круг 125 мм
Шлифовальная угловая машина Bosch GWS 180-Li, круг 125 мм
18 999 ₽
Шлифовальная угловая машина Bosch GWS 180-Li, круг 125 мм
Аккумуляторная УШМ для дома Makita DGA504RME, круг 125 мм
33 620 ₽
Аккумуляторная УШМ для дома Makita DGA504RME, круг 125 мм