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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина оснащена 1 или 2 съемными аккумуляторными батареями, которые дают питание инструменту. Аккумуляторная болгарка может работать на обесточенных объектах и в труднодоступных местах, так как не привязана к розетке. Из минусов стоит отметить невысокие показатели мощности и ограничение времени работы зарядом аккумулятора. Здесь вы можете добавить товар к сравнению.