Аккумуляторные болгарки (УШМ)
Найдено: 42 товара
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- 14 860 ₽15 480 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- -620 ₽
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- 9 942 ₽11 520 ₽Аккумуляторная угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/18В (диаметр 125 мм, с АКБ и зарядным устройсктвом)Напряжение аккумулятора, В: 18
- -1 578 ₽
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- 7 320 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- 7 490 ₽Машина углошлифовальная Patriot AG 125 UES (бесщеточная, диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ, 8000 оборотов/мин)Напряжение аккумулятора, В: 18
- Персональная скидка
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- 19 699 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- 22 399 ₽Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick (диаметр 125 мм, АКБ + зарядное устройство)Напряжение аккумулятора, В: 18
- 17 690 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- 6 651 ₽7 390 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- -739 ₽
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- 20 990 ₽Угловая шлифовальная машина Crown CT23001-125HX-4 BMC (бесщеточная, диаметр 125 мм, 20 В, емкость АКБ 4 Ач*2, кейс)Напряжение аккумулятора, В: 20
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- 9 990 ₽Напряжение аккумулятора, В: 20
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- 28 990 ₽Напряжение аккумулятора, В: 18
- Персональная скидка
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- 6 990 ₽
- Персональная скидка
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- Нет в наличииУгловая шлифмашина аккумуляторная Bosch GWS 180-Li 0.601.9H9.0R1 (диаметр 125 мм, 1 АКБ + зарядное уст-во)Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная угловая шлифмашина Makita DGA504RME (бесщеточная, диаметр круга 125 мм, 8500 оборотов/мин)Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 Quick (диаметр круга 125 мм, частота вращения 8000 об/мин)Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличииАккумуляторная угловая шлифмашина Bosch GWS 18-125 V-LI (диаметр круга 125 мм, 10000 оборотов шпинделя)Напряжение аккумулятора, В: 18
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные болгарки (ушм) в городе Ярославль по цене от 3438 до 51800 рублей. В наличии более 42 наименований. Аккумуляторные болгарки (УШМ) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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