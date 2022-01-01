Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)

Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ
Арт. О00000031013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|7000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифовальная машина DeWalt DCG412N-XJ - предназначена для работы в местах без доступа к сети, к примеру, на даче, на крыше дома или в подвале. Функция плавного пуска исключает возможность повреждения поверхности материала при включении инструмента. Безопасность пользователя обеспечивается за счет наличия защитного кожуха и боковой рукоятки, увеличивающей контроль во время использования.
Преимущества
- Регулировка защитного кожуха без ключа
- Прорезиненная рукоятка для надежного хвата
- Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель
- Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает более долгий срок службы
- "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой для полного контроля
- Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от искр и пыли
- Косозубые металлические шестерни редуктора снижают уровень вибрации
- Благодаря быстрозажимной гайке замена диска производится легко и быстро