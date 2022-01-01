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Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
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Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ
    Арт. О00000031013
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
    Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)
      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)

      Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031013

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		7000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифовальная машина  DeWalt DCG412N-XJ - предназначена для работы в местах без доступа к сети, к примеру, на даче, на крыше дома или в подвале. Функция плавного пуска исключает возможность повреждения поверхности материала при включении инструмента. Безопасность пользователя обеспечивается за счет наличия защитного кожуха и боковой рукоятки, увеличивающей контроль во время использования.

        Преимущества

        • Регулировка защитного кожуха без ключа
        • Прорезиненная рукоятка для надежного хвата
        • Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель
        • Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает более долгий срок службы
        • "Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой для полного контроля
        • Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от искр и пыли
        • Косозубые металлические шестерни редуктора снижают уровень вибрации
        • Благодаря быстрозажимной гайке замена диска производится легко и быстро