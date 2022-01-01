Угловая аккумуляторная шлифмашина 18В XR DeWalt DCG412N-XJ (диаметр диска 125 мм, без АКБ и ЗУ)

Преимущества

Регулировка защитного кожуха без ключа

Прорезиненная рукоятка для надежного хвата

Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель

Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает более долгий срок службы

"Интеллектуальный" выключатель со встроенной электроникой для полного контроля

Диск прикрыт кожухом для защиты пользователя от искр и пыли

Косозубые металлические шестерни редуктора снижают уровень вибрации

Благодаря быстрозажимной гайке замена диска производится легко и быстро

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина DeWalt DCG412N-XJ - предназначена для работы в местах без доступа к сети, к примеру, на даче, на крыше дома или в подвале. Функция плавного пуска исключает возможность повреждения поверхности материала при включении инструмента. Безопасность пользователя обеспечивается за счет наличия защитного кожуха и боковой рукоятки, увеличивающей контроль во время использования.