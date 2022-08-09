Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ

Преимущества

Хорошая развесовка для комфортной работы

Металлический корпус редуктора для лучшего отвода тепла

Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват

Дополнительная боковая рукоятка улучшает контроль

Электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки

Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли, что продлевает срок службы инструмента

Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20%

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt 18В XR DCG405N используется при зачистных и отрезных работах. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 18 В. Бесщеточный двигатель позволяет достичь высокой производительности. Диск прикрыт специальным кожухом, защищающим оператора от травм. В целях безопасности при выключении инструмента диск мгновенно останавливается.