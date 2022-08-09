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Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR
    Арт. О00000031012
    5.0
    1
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ

      Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031012
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина  DeWalt 18В XR DCG405N используется при зачистных и отрезных работах. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 18 В. Бесщеточный двигатель позволяет достичь высокой производительности. Диск прикрыт специальным кожухом, защищающим оператора от травм. В целях безопасности при выключении инструмента диск мгновенно останавливается.

        Преимущества

        • Хорошая развесовка для комфортной работы
        • Металлический корпус редуктора для лучшего отвода тепла
        • Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
        • Дополнительная боковая рукоятка улучшает контроль
        • Электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
        • Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли, что продлевает срок службы инструмента
        • Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20%
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда