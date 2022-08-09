Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR, 125 мм, без АКК и ЗУ

Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt DCG405N 18В XR
Арт. О00000031012
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина DeWalt 18В XR DCG405N используется при зачистных и отрезных работах. Источником питания является литий-ионный аккумулятор 18 В. Бесщеточный двигатель позволяет достичь высокой производительности. Диск прикрыт специальным кожухом, защищающим оператора от травм. В целях безопасности при выключении инструмента диск мгновенно останавливается.
Преимущества
- Хорошая развесовка для комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для лучшего отвода тепла
- Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват
- Дополнительная боковая рукоятка улучшает контроль
- Электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
- Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли, что продлевает срок службы инструмента
- Бесщеточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышает мощность на 20%
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда