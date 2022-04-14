Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
5.0
1
190 ₽
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
    Арт. X1019761
    5.0
    1
    Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
    Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
    Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)
      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)

      Алмазный диск Sparta 731075 (отрезной сегментный, 125x22,2 мм, сухой рез)

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1019761
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный отрезной сегментный Sparta 731075 используется при сухой резке бетона, кирпича.

        Преимущества

        • Высокий ресурс реза обеспечивается оптимально подобраной концентрацией алмазов в металлической связке
        • Благодаря наличию «прорезей» сегментов в диске процесс обработки осуществляется с эффективным выбросом продуктов резания