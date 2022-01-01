Элементы крепежа для электрических степлеров (изогнутые в виде дуги или буквы П полоски металла) необходимы для эксплуатации прибора. Скобы изготовлены из легированной стали, благодаря чему обеспечивают прочность фиксации, защищены от коррозии. Используются для крепления различных материалов к фанере, дереву, ДСП.

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