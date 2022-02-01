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Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
5.0
2
160 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
    Арт. Х132343
    5.0
    2
    Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)

      Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132343
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		6
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Для крепления деревянных заготовок, а также нетканых материалов, пленок, уплотнителей, бумаги и картона к поверхности из дерева, пластика, двп и т.д. с помощью скобы 140. Широкая спинка скобы не прорезает прикрепленный материал.

        Преимущества

        • Тонкая проволока обеспечивает незаметное крепление и не повреждает волокна ткани. Идеально подходит для крепления текстильных материалов мебельной продукции
        • Нержавеющая сталь позволяет оставлять скрепленные детали в агрессивных средах