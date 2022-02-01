Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)
Арт. Х132343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|6
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Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Для крепления деревянных заготовок, а также нетканых материалов, пленок, уплотнителей, бумаги и картона к поверхности из дерева, пластика, двп и т.д. с помощью скобы 140. Широкая спинка скобы не прорезает прикрепленный материал.
Преимущества
- Тонкая проволока обеспечивает незаметное крепление и не повреждает волокна ткани. Идеально подходит для крепления текстильных материалов мебельной продукции
- Нержавеющая сталь позволяет оставлять скрепленные детали в агрессивных средах