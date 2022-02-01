Скобы Зубр 31630-06_Z01 (тип 140, 6 мм, зеленые, 1000 шт.)

Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Для крепления деревянных заготовок, а также нетканых материалов, пленок, уплотнителей, бумаги и картона к поверхности из дерева, пластика, двп и т.д. с помощью скобы 140. Широкая спинка скобы не прорезает прикрепленный материал.

Преимущества