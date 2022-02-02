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Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
4.5
2
125 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
    Арт. Х132337
    4.5
    2
    Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)

      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132337
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		8
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы Зубр 31620-08_z01 серии «Эксперт» имеют красный цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.

        Преимущества

        • Они изготовлены из легированной стали и проходят особый процесс закалки, поэтому являются высокопрочными
        • Проволока очень тонкая, поэтому соединения получаются практически незаметные