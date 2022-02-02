Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
5.0
2
200 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
    Арт. Х132344
    5.0
    2
    Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)

      Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х132344
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		10
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы Зубр 31630-10_z01 применяются при работе степлерами. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.

        Преимущества

        • Изготовлены из углеродистой стали и закалены
        • Тип 140
        • Цвет зеленый
        • В упаковке 1000 штук