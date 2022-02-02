Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)

Преимущества

Изготовлены из углеродистой стали и закалены

Тип 140

Цвет зеленый

В упаковке 1000 штук

Скобы Зубр 31630-10_z01 применяются при работе степлерами. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.