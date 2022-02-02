Скобы Зубр 31630-10_Z01 (тип 140, 10 мм, зеленые, 1000 шт.)
Арт. Х132344
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|10
|
Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Скобы Зубр 31630-10_z01 применяются при работе степлерами. Предназначены для закрепления пленки, тканей, листовых материалов древесного происхождения к основе из дерева, ДСП и др.
Преимущества
- Изготовлены из углеродистой стали и закалены
- Тип 140
- Цвет зеленый
- В упаковке 1000 штук