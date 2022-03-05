Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт
5.0
2
Найти аналог
Для электрических степлеров
    Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт
    Арт. Х13235965
    5.0
    2
    Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт

      Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13235965
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		14
      Количество штук в упаковке, шт
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобы Зубр 31620-06-5000 серии «Эксперт» имеют красный цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.

        Преимущества

        • Они проходят процесс закалки, поэтому являются высокопрочными
        • В упаковке 5000 шт