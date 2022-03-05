Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт
Арт. Х13235965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|14
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Количество штук в упаковке, шт
|5000
- Скобы Зубр 31620-06-5000 серии «Эксперт» имеют красный цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.
Преимущества
- Они проходят процесс закалки, поэтому являются высокопрочными
- В упаковке 5000 шт