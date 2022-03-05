Зубр 31620-06-5000 Скобы тип 53 6мм,красные 5000шт

Преимущества

Они проходят процесс закалки, поэтому являются высокопрочными

В упаковке 5000 шт

Скобы Зубр 31620-06-5000 серии «Эксперт» имеют красный цвет. Данные скобы применяются совместно со скобозабивными пистолетами для крепления различных материалов к поверхностям из фанеры, дерева, ДСП.