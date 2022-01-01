Отрезные круги для резки металлических изделий, алмазные диски по камню, бетону, керамической плитке, керамограниту, а также универсальные, круги лепестковые для шлифовки металла, щетки для снятия лака, краски, ржавчины, шлифовальные ленты и прочие комплектующие позволяют обрабатывать дерево, металл, камень, бетон. Рабочий диаметр кругов – до 400 мм, дисков – до 500 мм, щеток, тарелок и чаш – до 180 мм.

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