Начиная ремонт у себя дома, мастера сталкиваются с укладкой плитки в ванной комнате. Но нужно не только аккуратно и ровно положить плитку, но перед этим разрезать ее. Не у всех есть набор инструментов, среди которых есть плиткорез. Обычно выбор инструментов ограничен, но если среди них есть болгарка (углошлифовальная машина), то мы рассмотрим вариант применения ее для резки плитки.

В статье вы узнаете, как правильно разрезать плитку при помощи УШМ, каким кругом резать керамогранит эффективнее, какие правила техники безопасности соблюдать обязательно.

Можно ли резать плитку болгаркой?

Для распиливания эффективнее использовать предназначенный для этого инструмент – плиткорез. Но если вы не хотите приобретать его «на один раз», то можно использовать углошлифовальную машину. Резка с ее помощью займет больше времени, имеет ряд специфических особенностей, которые стоит учитывать.





Для работы вам подойдет УШМ с наиболее распространенным диаметром диска – 125 мм.

Ответ: Да, можно.

Как резать плитку болгаркой без пыли и сколов

Керамика – это достаточно хрупкий материал. Чтобы разрезать его идеально, потребуется сноровка и соблюдение некоторых правил. При работе углошлифовальной машиной у вас вряд ли удастся полностью избавиться от появления пыли и периодических сколов, однако мы приведем ряд советов, которые помогут уменьшить их число.





Рекомендации по работе болгаркой без сколов:

Наибольшая вероятность появления скола возникает, когда режущий диск выходит из заготовки.

Интенсивность вращения рекомендуется снижать в начале и конце реза.

Резать керамическую плитку нужно не полностью, достаточно оставить в ней глубокую канавку. По линии распила заготовку будет удобно сломать вручную.

Если вы хотите максимально избежать появление сколов, начинайте распиливание правее обозначенной линии. В таком случае при появлении сколов их можно удалить шлифовальным кругом.

Мокрая резка

Влажный способ подразумевает, что при воздействии на материал режущая кромка в процессе работы будет контактировать с жидкостью: рабочая кромка погружается в воду, или она подается струей.





Такой метод сложнее реализовать, но он имеет преимущества:

Охлаждение режущей кромки.

Увлажнение материала позволяет избавиться от пыли.

Выбор диска (круга) для работы по видам плитки

По своим конструктивным особенностям режущие круги бывают:

Сплошные.

Сегментированные.





Сплошные оптимально подходят для хрупкой керамики, так как режут материал ровно. Если с их помощью правильно пилить, эти диски с наименьшей вероятностью оставляют сколы.

Сегментированные диски характерны прорезями на основании. Они предназначены для повышения качества охлаждения, что продлевает срок эксплуатации оснастки. За счет особенностей своей структуры сегментированные диски значительно чаще оставляют сколы, но они подойдут для распиливания плит из натурального камня, керамогранита.





При выборе круга не забудьте обратить внимание на его совместимость с углошлифовальной машиной: диаметр диска и количество оборотов должны соответствовать. Не рекомендуем экономить на режущих дисках! Дешевая оснастка износится быстрее, поэтому обновлять ее придется чаще. Также она может некачественно воздействовать на материал, оставляя сколы.





Круги из камня

Наиболее бюджетным и ненадежным вариантом являются каменные диски. Они быстро изнашиваются, поэтому для большого объема работ их нужно будет много. За счет толщины оснастки ширина пропила будет больше, чем при использовании металлических дисков. Также это способствует тому, что при распиливании остается большее количество пылевых частиц.





Обязательно следите за работоспособностью каменного круга! При появлении на режущей кромке видимых повреждений (к примеру, сколов) оснастку необходимо заменить. В противном случае работа оснасткой станет небезопасной: она может разрушиться, испортить материал или навредить пользователю.

Круги из металла

Для профессиональной эксплуатации применяются металлические диски с алмазным напылением. Срок службы и качество такой оснастки зависит от интенсивности напыления. Цена и надежность данного вида оснастки выше, чем каменной.

Можно ли резать болгаркой керамогранит? Виды резки керамических изделий

Помимо керамики, которую применяют при благоустройстве ванных комнат, есть также керамогранит, плитка из натурального камня. Они отличаются большей прочностью и надежностью, поэтому используются для укладки в общественных местах, промышленных помещениях, современных интерьерах жилых зданий.

Эти виды плитки также обрабатываются с помощью болгарки. Общий принцип работы не изменится. Единственное различие заключается в том, что за счет более высокой прочности рекомендуется использовать исключительно сегментированные металлические диски с алмазным напылением: за счет лучшего охлаждения вероятность перегрева меньше. Мокрый способ поможет сделать работу более эффективной и уменьшит количество пыли.

Преимущество болгарки перед плиткорезом заключается в том, что последний режет только по прямой. УШМ выполняет сложные формы. С какими видами резки столкнется мастер?

Прямой рез удобнее и быстрее производить плиткорезом. Но если у вас его нет, то подойдет углошлифовальная машина.

удобнее и быстрее производить плиткорезом. Но если у вас его нет, то подойдет углошлифовальная машина. Фигурный овальный вырез – это сложная разновидность. Применяется в декоративных целях.

– это сложная разновидность. Применяется в декоративных целях. Прямоугольное отверстие.

Отверстия круглой формы.

Под углом 45°.

Ответ: Да, можно.

Прямая резка или прямой срез

Стандартный, самый простой способ, который мы советуем первоначально осваивать непрофессионалам.

Подготавливаем заготовку: для этого берем маркер, линейку, расчерчиваем линию, по которой будем производить рез. Располагаем заготовку на прямой поверхности, убираем все лишнее, что может помешать. Чтобы обеспечить точность, фиксируем заготовку тисками. Приступаем к пилению. Необходимо не распиливать керамику насквозь, а сделать надрез глубиной 1–5 мм (в зависимости от толщины вашей заготовки). Помним, что при вхождении в материал количество оборотов уменьшается, позже его можно повысить. Ведем инструмент ровно, с одинаковой скоростью, от себя. Не водим кругом вперед-назад по намеченной линии. Придерживаемся намеченной траектории, насколько это возможно. При выходе режущей кромки снова сбавляем обороты, чтобы избежать сколов. Надламываем заготовку на две части. При необходимости зачистите по месту среза соответствующей оснасткой.





Фигурная резка или фигурный вырез

Наиболее сложная, требовательная к навыку работника разновидность. Рекомендуется доверить ее выполнение профессионалу, если вы не считаете себя опытным пользователем. В отличие от прямого реза, фигурный вырез не получится выполнить плиткорезом: болгарка в данном случае необходима.

Итак, вы делаете овальное отверстие:

Делаем маркером разметку на заготовке. Закрепляем заготовку на ровной поверхности, фиксируем для наибольшей надежности. Начинаем работать УШМ: требуется делать короткие засечки, срезая лишний материал. По окончании пиления останутся неровности на местах реза. Чтобы закончить фигурную резку, смените режущий диск абразивным кругом, обрабатывайте место пропила, пока результат вас не устоит.





Резка прямоугольных отверстий в плитке

Для этого вида распиливания вам потребуется дрель со сверлом (рекомендуемый диаметр – 5 мм) по плитке!

Намечаем контуры фигуры, которую будем выпиливать. Закрепляем заготовку, используя ровную поверхность (это может быть большой прочный стол или специальный рабочий верстак). Используя сверлящий инструмент, в рамках намеченных контуров создаем отверстия в углах предполагаемого прямоугольника. При помощи УШМ режем линии, следуя обозначенному контуру. Удаляем внутреннюю часть фигуры. Если нужно, дорабатываем получившуюся область абразивом.

Резка окружностей (круглых отверстий)

Перед началом резки окружности подготовьте дрель, твердосплавное сверло (3–4 мм – подходящий диаметр), циркуль. Приступим:

Ставим маркером точку на заготовке. Это будет центральная точка окружности. Используя циркуль, чертим контур круга необходимой вам величины. Дрелью создаем отверстие на месте центральной точки. Углошлифмашиной производим сквозные прорези с внутренней части контура нашей окружности. Обрабатываем неровности при помощи абразива или наждачной бумаги.

Резка под углом 45°

Данная разновидность реза считается сложной. Чтобы повысить качество результата, мы советуем выполнять работу брендовым металлическим кругом, укрепленным алмазным напылением.

Размечаем маркером по линейке место пропила. Располагаем и по возможности фиксируем болванку. Размещаем болванку наружной стороной к низу. При помощи углошлифовальной машины срезаем под углом тыльную сторону заготовки. Следуя обозначенной линии, выполняем повторный рез. Это позволит добиться максимально точного и ровного результата. Если нужно, доводим место среза.





Техника безопасности при работе углошлифовальной машиной

Угловая шлифовальная машина – это опасный и сложный в эксплуатации электроинструмент. При несоблюдении правил безопасности вы можете в лучшем случае испортить материал или расходник, сломать инструмент, в худшем – нанести себе серьезные увечья.

Обязательно надевайте средства индивидуальной защиты. Для реза УШМ вам пригодится респиратор, чтобы не вдыхать пыль, очки, защищающие глаза от мелких частиц, а также прочные защитные перчатки и специальная плотная обувь. Убедитесь, что инструмент исправен. Рабочая оснастка должна вращаться ровно. Проверьте, надежно ли вы ее зафиксировали. Если круг старый и затупился, то рекомендуем заменить его. В противном случае режущий элемент просто расколется в процессе работы. Убедитесь, что кожух надет и направлен в вашу сторону, а кабель (если у вас сетевой инструмент) не поврежден. Не начинайте работу сразу. Когда вы только запустили УШМ, дождитесь, пока диск раскрутится, начиная выдавать стабильное число оборотов. При создании реза ведите УШМ от себя. Используйте рабочую оснастку, подходящую под материал.

Чем лучше резать плитку: плиткорезом или болгаркой

Если вы занимаетесь ремонтом ванных комнат профессионально, то купите плиткорез. Они бывают механические, электрические, ручные, станочного типа. Рекомендуем выбирать, исходя из объемов работ и условий: электрический плиткорез не подойдет для резки в помещениях с высокой влажностью, станочный будет неудобно устанавливать в ограниченном пространстве.





Использовать угловую шлифмашину вместо стандартного плиткореза имеет смысл бытовым пользователям: как правило, для одного-двух помещений не требуется распиливать много материала. Также УШМ допустимо использовать в качестве побочного варианта: например, когда по каким-то причинам не воспользоваться плиткорезом, а инструмент нужен сейчас.