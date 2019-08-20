Содержание:
- Можно ли резать плитку болгаркой?
- Как резать плитку болгаркой без пыли и сколов
- Мокрая резка
- Выбор диска (круга) для работы по видам плитки
- Можно ли резать болгаркой керамогранит? Виды резки керамических изделий
- Техника безопасности при работе углошлифовальной машиной
- Чем лучше резать плитку: плиткорезом или болгаркой
Начиная ремонт у себя дома, мастера сталкиваются с укладкой плитки в ванной комнате. Но нужно не только аккуратно и ровно положить плитку, но перед этим разрезать ее. Не у всех есть набор инструментов, среди которых есть плиткорез. Обычно выбор инструментов ограничен, но если среди них есть болгарка (углошлифовальная машина), то мы рассмотрим вариант применения ее для резки плитки.
В статье вы узнаете, как правильно разрезать плитку при помощи УШМ, каким кругом резать керамогранит эффективнее, какие правила техники безопасности соблюдать обязательно.
Для распиливания эффективнее использовать предназначенный для этого инструмент – плиткорез. Но если вы не хотите приобретать его «на один раз», то можно использовать углошлифовальную машину. Резка с ее помощью займет больше времени, имеет ряд специфических особенностей, которые стоит учитывать.
Для работы вам подойдет УШМ с наиболее распространенным диаметром диска – 125 мм.
Ответ: Да, можно.
Керамика – это достаточно хрупкий материал. Чтобы разрезать его идеально, потребуется сноровка и соблюдение некоторых правил. При работе углошлифовальной машиной у вас вряд ли удастся полностью избавиться от появления пыли и периодических сколов, однако мы приведем ряд советов, которые помогут уменьшить их число.
Рекомендации по работе болгаркой без сколов:
Если вы хотите максимально избежать появление сколов, начинайте распиливание правее обозначенной линии. В таком случае при появлении сколов их можно удалить шлифовальным кругом.
Влажный способ подразумевает, что при воздействии на материал режущая кромка в процессе работы будет контактировать с жидкостью: рабочая кромка погружается в воду, или она подается струей.
Такой метод сложнее реализовать, но он имеет преимущества:
По своим конструктивным особенностям режущие круги бывают:
Сплошные оптимально подходят для хрупкой керамики, так как режут материал ровно. Если с их помощью правильно пилить, эти диски с наименьшей вероятностью оставляют сколы.
Сегментированные диски характерны прорезями на основании. Они предназначены для повышения качества охлаждения, что продлевает срок эксплуатации оснастки. За счет особенностей своей структуры сегментированные диски значительно чаще оставляют сколы, но они подойдут для распиливания плит из натурального камня, керамогранита.
При выборе круга не забудьте обратить внимание на его совместимость с углошлифовальной машиной: диаметр диска и количество оборотов должны соответствовать. Не рекомендуем экономить на режущих дисках! Дешевая оснастка износится быстрее, поэтому обновлять ее придется чаще. Также она может некачественно воздействовать на материал, оставляя сколы.
Наиболее бюджетным и ненадежным вариантом являются каменные диски. Они быстро изнашиваются, поэтому для большого объема работ их нужно будет много. За счет толщины оснастки ширина пропила будет больше, чем при использовании металлических дисков. Также это способствует тому, что при распиливании остается большее количество пылевых частиц.
Обязательно следите за работоспособностью каменного круга! При появлении на режущей кромке видимых повреждений (к примеру, сколов) оснастку необходимо заменить. В противном случае работа оснасткой станет небезопасной: она может разрушиться, испортить материал или навредить пользователю.
Для профессиональной эксплуатации применяются металлические диски с алмазным напылением. Срок службы и качество такой оснастки зависит от интенсивности напыления. Цена и надежность данного вида оснастки выше, чем каменной.
Помимо керамики, которую применяют при благоустройстве ванных комнат, есть также керамогранит, плитка из натурального камня. Они отличаются большей прочностью и надежностью, поэтому используются для укладки в общественных местах, промышленных помещениях, современных интерьерах жилых зданий.
Эти виды плитки также обрабатываются с помощью болгарки. Общий принцип работы не изменится. Единственное различие заключается в том, что за счет более высокой прочности рекомендуется использовать исключительно сегментированные металлические диски с алмазным напылением: за счет лучшего охлаждения вероятность перегрева меньше. Мокрый способ поможет сделать работу более эффективной и уменьшит количество пыли.
Преимущество болгарки перед плиткорезом заключается в том, что последний режет только по прямой. УШМ выполняет сложные формы. С какими видами резки столкнется мастер?
Ответ: Да, можно.
Стандартный, самый простой способ, который мы советуем первоначально осваивать непрофессионалам.
Наиболее сложная, требовательная к навыку работника разновидность. Рекомендуется доверить ее выполнение профессионалу, если вы не считаете себя опытным пользователем. В отличие от прямого реза, фигурный вырез не получится выполнить плиткорезом: болгарка в данном случае необходима.
Итак, вы делаете овальное отверстие:
Для этого вида распиливания вам потребуется дрель со сверлом (рекомендуемый диаметр – 5 мм) по плитке!
Перед началом резки окружности подготовьте дрель, твердосплавное сверло (3–4 мм – подходящий диаметр), циркуль. Приступим:
Данная разновидность реза считается сложной. Чтобы повысить качество результата, мы советуем выполнять работу брендовым металлическим кругом, укрепленным алмазным напылением.
Угловая шлифовальная машина – это опасный и сложный в эксплуатации электроинструмент. При несоблюдении правил безопасности вы можете в лучшем случае испортить материал или расходник, сломать инструмент, в худшем – нанести себе серьезные увечья.
Если вы занимаетесь ремонтом ванных комнат профессионально, то купите плиткорез. Они бывают механические, электрические, ручные, станочного типа. Рекомендуем выбирать, исходя из объемов работ и условий: электрический плиткорез не подойдет для резки в помещениях с высокой влажностью, станочный будет неудобно устанавливать в ограниченном пространстве.
Использовать угловую шлифмашину вместо стандартного плиткореза имеет смысл бытовым пользователям: как правило, для одного-двух помещений не требуется распиливать много материала. Также УШМ допустимо использовать в качестве побочного варианта: например, когда по каким-то причинам не воспользоваться плиткорезом, а инструмент нужен сейчас.