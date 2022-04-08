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Профессиональные строители и домашние мастера знают, что без ровного разреза облицовки добиться качественной кладки и презентабельного вида кафеля невозможно. Для этого и предназначен плиткорез. С его помощью можно подготовить к укладке настенную и напольную плитку, клинкер и даже камень, выполнить разрезы под углом, выточить отверстие под розетку или выключатель, распилить материал на маленькие части для выполнения мозаики. Магазин “Бигам” составил свой рейтинг плиткорезов для дома и профессиональных плиточных работ.

Какой плиткорез лучше: ручной или электрический

Режущие инструменты для плитки принято делить на ручные и электрические. Каждый из них удобен для выполнения определенного спектра задач.

Электрический плиткорез

Плиткорезы электрические входят в наш рейтинг как лучшие по производительности. Это устройства, предназначены для быстрой распиловки большого объема облицовочного материала, а также для твердых пород. Они часто оснащаются системой водного охлаждения двигателя и заготовок.

Выделяют устройства с нижним и верхним расположением двигателя. Первые отличаются большей компактностью, вторые - большей точностью реза.





С нижним расположением двигателя С верхним расположением двигателя

Электрические плиткорезы питаются от бытовой сети или аккумулятора.

Сетевая модель Аккумуляторная модель



Сетевые модели более мощные и способны работать долгое время при наличии постоянного источника питания. Аккумуляторные модели удобны на объектах, где нет возможности подключить устройство к розетке, но для больших задач необходимо иметь сменную заряженную батарею.

Достоинства электрического плиткореза:

Быстрая работа;

Распиловка твердых материалов;

Большая длина и глубина реза;

Резка плитки под углом;

Автоматическая работа не требует больших трудозатрат оператора.

Недостатки электрического плиткореза:

Высокая стоимость;

Шумность при работе.

Ручной/механический плиткорез

Плиткорез ручной может легко возглавить рейтинг, в котором представлены лучшие модели для домашнего ремонта. При работе ручным устройством на плитке делается небольшая выемка, по линии которой потом происходит ее разлом. Такие плиткорезы более компактны и не уступают электрическим по качеству разреза. Ручные устройства требуют предварительной разметки материала, а точность разреза будет зависеть от качества комплектующих, аккуратности мастера и умения правильно расположить заготовку. Иногда у ручных моделей выделяют подвид “механические”, они отличаются наличием каретки, рычага, прижимных лапок и линейки для разметки. Это упрощает фиксацию заготовки и позволяет точно резать облицовку разных габаритов.





Механический плиткорез с балеринкой

Достоинства ручного плиткореза:

Небольшой размер;

Бесшумность;

Возможность прорезывания круглых отверстий (при наличии балеринки).

Недостатки ручного плиткореза:

Использование требует навыков оператора;

Больший процент брака для немеханических моделей.

Как выбрать плиткорез

Чтобы инструмент удовлетворял вашим нуждам и при этом прослужил долго, стоит наметить основные критерии, от которых будет зависеть выбор конкретной модели.

Мы рекомендуем обратить внимание на:

Назначение. Для домашнего ремонта и мелких отделочных работ подойдет компактное ручное устройство с механическим принципом работы. Для облицовки плиткой или камнем больших залов или фасада дома уже нужен более надежный и мощный инструмент, который быстрее справится с большим объемом работы. Таковым является электрический плиткорез. Станину и платформу. От прочности и надежности станины будет зависеть удобство оператора, точность расположения материала и резки. Чаще всего станины плиткорезов изготавливаются из плотных металлических сплавов. Чем тяжелее основание, тем устойчивее устройство будет фиксироваться на столе. Для комфортной работы с заготовками разных размеров желательно приобретать плиткорезы с широкой платформой и прорезиненным покрытием. Резак. Режущим устройством электрического плиткореза является пильный диск. Важно, чтобы он был хорошо заточен, имел гладкую поверхность и соответствующий желаемой глубине реза диаметр. Ручные агрегаты делают надрезы с помощью ролика или подшипника (механические). Режущий элемент конструкции изготавливается из металла с алмазным напылением. От резака в большей степени зависит качество работы, поэтому при появлении сколов или истирании его рекомендуется заменить. Плавность передвижения каретки. Для выполнения ровного реза без перепадов глубины важна равномерность перемещения каретки вдоль реек. Разрез производится один раз, поэтому исправить ошибку первого прохода будет уже невозможно, а материал будет испорчен. Поэтому перед покупкой стоит отдельно проверить плавность хода подшипников и ролика. Рычаг. Чтобы плиткорез был эффективен при резке плотных заготовок, рычаг должен обладать надежным креплением и удобной конструкцией. Слабый рычаг не позволит достаточно прижать резак к заготовке, а, следовательно, выполнить надрез нужной глубины. Длину и глубину реза. От этих показателей зависит размер заготовки и глубина, на которую ролик или диск способны погрузиться в материал. Для роликовых механизмов средним показателем является рез на 40 мм в длину и 10 мм в глубину. Для электрических моделей; 500 мм в длину и 40 мм в глубину. Мощность и скорость оборотов. Параметры, которые актуальны для электрических моделей. Средними показателями для плиткорезов являются мощность около 8 кВт и скорость вращения диска 3 000 об/мин. Более мощные модели способны работать продолжительное время и распиливать заготовки большой толщины. Размер диска. Чем больше диаметр диска, тем более толстый материал он сможет разрезать. Чаще всего для плиткорезов применяются диски диаметром от 100 до 700 мм.

Какой лучше ручной плиткорез для керамогранита

Модель/Характеристика Длина реза (мм) Толщина реза (мм) Вес (кг) Режущий элемент Привод Стоимость (руб) Кратон TC-13 - 34 11 Диск Электрический <10 000 FUBAG MasterLine 6 Star 660 40 36 Диск Электрический 50 410 DIAM EX-720/1.1 600110 720 46 56 Диск Электрический 47 300 DIAM SPmax-250/1.5 920 60 70 Диск Электрический 29 500 DIAM ML-920/1.5 920 46 53 Диск Электрический 30 000

Кратон TC-13

Рейтинг электрических плиткорезов с водяным охлаждением открывает модель от марки Кратон.

Достоинства:

Резание под углом для удобства работы с разными заготовками;

Диск на 180 мм и глубина вертикального пропила - 34 мм оптимальны для работы с облицовочными заготовками большой толщины;

Скорости вращения оснастки 2950 оборотов в минуту и мощности 0,5 кВт достаточно для резки плитки при ремонте дома;

Универсальность при работе с любыми материалами;

Обладает системой защиты при перепадах напряжения;

Защитный кожух для безопасной работы;

Охлаждение пильного круга препятствует перегреву материала и оснастки.

Недостатки:

Нет возможности вертикального перемещения каретки.





FUBAG MasterLine 6 Star

В рейтинг лучших плиткорезов из категории электрических устройств с регулируемой стойкой входит агрегат от FUBAG.

Достоинства:

Максимальный диаметр оснастки 200 мм и глубина пропила 40 мм удобны для работы с камнем;

Длина реза 660 мм позволяет разрезать широкую напольную плитку;

Для выполнения реза под углом предусмотрен регулировочный механизм;

Мощный двигатель способствует продолжительной работе;

Для плавности движения каретка оборудована 6-ю подшипниками;

Чтобы двигатель не перегревался во время работы, модель оснащена вентилятором;

Поддон для воды в нижней части станины.

Недостатки:

Большие габариты и вес затрудняют транспортировку устройства;

Высокая стоимость.





DIAM EX-720/1.1 600110

Пильный агрегат DIAM входит в рейтинг электрических плиткорезов как один из самых надежных.

Достоинства:

Длина реза 720 мм поможет обработать крупную плитку;

Скорость вращения шпинделя 2950 оборотов в минуту оптимальна для работы с диском 230мм в диаметре, что позволяет делать глубокие пропилы;

Универсальность при работе с разными материалами;

Наибольшая глубина пропила - 4,6 см;

Ножки в основании станины складываются, что облегчает транспортировку и хранение;

Водяное охлаждение пильного диска;

Защита от повышенного нагрева двигателя;

Плавных ход каретки осуществляется с помощью системы с 6-ю подшипниками.

Недостатки:

Большие габариты и вес;

Высокая стоимость.





DIAM SPmax-250/1.5

В рейтинг водяных плиткорезов по надежности и лучших по длине реза вполне можно поставить этот агрегат.

Достоинства:

Длина реза 920 мм для распила широкой плитки и заготовок из камня;

Регулируемое основание позволяет подстроить агрегат под оператора;

Насос подает воду в рабочую зону, что позволяет охладить диск и снизить уровень запыленности при резке;

Универсален как для керамической, так и каменной плитки;

Резка под углом в 45 градусов;

Защитный кожух препятствует попаданию крошки в глаза и на органы дыхания оператора;

Для разреза материала по толщине предусмотрено вертикальное движение каретки.

Недостатки:

Вес - 70 кг;

Большие габариты.





DIAM ML-920/1.5

Хороший плиткорез с высокой защитой двигателя от пыли и водяных брызг.

Достоинства:

Возможность подъема и опускания пильного диска позволяет вырезать отверстия под розетки и выключатели;

Большая длина реза позволяет осуществлять диагональный распил плитки до 60 см 2 ;

; 6 подшипников для плавного движения каретки;

Двигатель с защитой от внешнего воздействия IP54;

Автоматическая система подачи воды в рабочую зону и ее сбор в поддон;

Резание заготовок до 5 см в глубину;

Массивная станина способствует устойчивости устройства при работе с большими элементами облицовки.

Недостатки:

Громоздкость и большой вес.





Лучшие ручные плиткорезы

Модель/Характеристика Длина реза (мм) Толщина реза (мм) Вес (кг) Режущий элемент Балеринка Стоимость (руб) MATRIX 87619 400 12 1,6 Ролик Нет 1 805 MATRIX 87622 500 14 3,7 Ролик Нет 4 300 MATRIX (600x14 мм) 600 14 4,3 Ролик Нет 4 690 MATRIX 87689 700 16 9 Ролик Нет 9 989 MATRIX Балеринка (500x16 мм) 500 16 6 Ролик, сверло Есть 6 119

MATRIX 87619

Агрегат от MATRIX можно включить в рейтинг ручных бюджетных плиткорезов.

Достоинства:

Компактные габариты и вес 1,6 кг делают устройство легким в переноске и транспортировке, а также позволяют установить его на небольшом столе;

Режущий ролик из твердосплавного материала долго не потребует замены;

Глубины реза в 12 мм достаточно для распила напольной и настенной кафельной плитки;

Прорезиненные накладки на столе препятствуют скольжению заготовки;

Рычаг с пластиковым наконечником удобен при захвате.

Недостатки:

Легкость станины;

Требует контроля силы при нажатии на рычаг.





MATRIX 87622

Этот ручной плиткорез от MATRIX вполне может возглавить рейтинг лучших недорогих устройств.

Достоинства:

Изготовлен из металла с антикоррозийным покрытием, поэтому пригоден для использования во влажном помещении;

Универсален для работы с настенным и напольным кафелем;

Вес 3,7 кг позволяет легко переносить агрегат с объекта на объект;

Прочный твердосплавный ролик для резки толщиной 1,5 мм;

Широкая станина для большей устойчивости;

Благодаря длине реза в 50 см, на столе можно разместить крупные заготовки.

Недостатки:

Требует навыка при работе;

Нет балеринки.





MATRIX (600x14 мм)

Плиткорезы марки MATRIX часто входят в рейтинг лучших бюджетных агрегатов для дома.

Достоинства:

Гладкие стальные направляющие для лучшего хода каретки;

Прочный ролик из металлического сплава имеет долгий срок службы;

Универсален для работ с кафелем в квартире или доме;

Надежное крепление детали металлическим держателем;

Широкая платформа для большей устойчивости;

Выполняет ровный срез без сколов.

Недостатки:

Невысокая жесткость направляющих;

Требует навыка при выравнивании заготовки на столе.





MATRIX 87689

Этот механический плиткорез входит в рейтинг по отзывам покупателей как один из самых надежных и прочных.

Достоинства:

Универсален при облицовке напольной и настенной плиткой;

Плавных ход каретки и надежность за счет жесткой и гладкой направляющей;

Прочная металлическая рукоятка выдерживает сильный нажим при резании твердого материала;

Крепкая устойчивая конструкция и жесткий прижимной механизм позволяют модели войти в рейтинг лучших плиткорезов электрических и ручных для обработки тонкого керамогранита;

Широкий наконечник на рукоятке препятствует скольжению руки оператора во время работы.

Недостатки:

Нет балеринки.





MATRIX Балеринка (500x16 мм)

Одна из лучших моделей от MATRIX для фигурного реза кафельной плитки.

Достоинства:

Режущее колесико толщиной 3 мм позволяет делать аккуратные надрезы глубиной 1,6 см;

Длина реза в 50 см удобна при резке настенной и напольной облицовки;

Оснащен балеринкой для выполнения отверстий под выключатели и розетки, а также закругленных срезов;

Направляющие обладают гладкостью для лучшего скольжения каретки и не подвержены коррозии.

Недостатки:

Не подойдет для обработки камня.





Лучшие электрические плиткорезы

Модель/Характеристика Длина реза (мм) Толщина реза (мм) Вес (кг) Мощность (Вт) Диаметр диска (мм) Стоимость (руб) STURM TC9819L - 35 12 800 180 10 440 DeWalt D24000 610 95 32 1600 250 97 849 STURM TC9820L - 41 11,6 1000 200 13 140 ЭНКОР Корвет 461М 94611 - 34 10 450 180 9 660 FUBAG FM 180 38385 - 34 7,2 500 180 11 340

STURM TC9819L

Рейтинг лучших плиткорезов для распила под углом и с водяным охлаждением можно дополнить моделью от STURM.

Достоинства:

Универсален для обработки как бытового, так и тротуарного кафеля;

Способен разрезать заготовки под углом в 90 и 45 градусов;

Дополнительная опора в виде ножек делает агрегат устойчивым;

Работа от сети и мощный двигатель позволяют долго эксплуатировать инструмент для работ любой сложности;

Защитная накладка способствует большей безопасности оператора при резке;

Поддон с жидкостью позволяет охлаждать пильный диск, тем самым препятствуя превышению оптимальных температурных показателей для резки заготовок.

Недостатки:

Разбрызгивание воды из поддона при работе;

Неудобен при работе с керамогранитом.





DeWalt D24000

Надежный и многофункциональный инструмент для работы с любой плиткой.

Достоинства:

Быстрая регулировка изделия под углом без дополнительной разметки;

Два поддона для сбора воды, которая автоматически подается на пильный элемент;

Широкие ножки для большей устойчивости режущего инструмента;

Система со встроенными направляющими обеспечивает надежную фиксацию плитки;

Режущая часть является съемной,благодаря чему легче поддается очистке;

Универсален для работы с облицовочной и тротуарной плиткой, а также изделиями из камня;

Эргономичная рукоятка для удобного хвата.

Недостатки:

Вес - 32 кг;

При закрепленных поддонах предполагает размещение на широком столе.





STURM TC9820L

Недорогой электрический агрегат, который оптимально подходит для резания плитки при ремонте дома.

Достоинства:

Асинхронный двигатель не требует частого обслуживания;

Водяное охлаждение режущего элемента продлевает его срок службы и препятствует крошению плитки при разрезе;

Стол может наклоняться под углом для удобства размещения плитки и фигурного реза;

Защитный кожух для безопасной работы;

Широкая станина с дополнительными ножками для большей устойчивости.

Недостатки:

Нет возможности вертикального движения каретки.





ЭНКОР Корвет 461М 94611

Плиткорез с водяным охлаждением режущего диска от Энкор входит в наш рейтинг как один из самых легковесных электрических агрегатов.

Достоинства:

Стол с удобной разметкой угла наклона;

Асинхронный двигатель устойчив к износу комплектующих;

Сплошной металлический корпус обеспечивает устойчивость и облегчает удаление пыли после работ;

Охлаждение пильного диска возможно благодаря наличию поддона для воды;

На столе агрегата имеется разметка с двух сторон для более точного реза;

Пильный элемент при работе накрывается защитным кожухом;

Вес 10 кг позволяет переносить устройство без дополнительных приспособлений.

Недостатки:

Небольшая мощность - 450 Вт.





FUBAG FM 180 38385

Бюджетный электрический плиткорез для разрезания любой облицовкой.

Достоинства:

Универсален при обработке кафеля, натурального и искусственного камня;

Осуществляет вертикальный рез и может распиливать заготовки под углом;

Глубина пропила 34 мм оптимальна для обработки напольного и настенного кафеля;

Вес около 8 кг способствует легкой транспортировке;

Шпиндель способен набирать скорость до 2 950 оборотов в минуту для быстрого распиливания плитки.

Недостатки:

Много пластиковых деталей.





Лучшие электрические модели с верхним расположением двигателя

Модель/Характеристика Длина реза (мм) Толщина реза (мм) Вес (кг) Мощность (Вт) Диаметр диска (мм) Стоимость (руб) Вихрь ЭП-200/620 - 35 21,8 900 2000 28 800 FUBAG ExpertLine F1200/65 1200 65 79 1700 3000 102 070 DIAM ML-1200/1.8 1200 52 66 1800 2500 39 720 STURM TC9822U 920 48 31,6 1800 2300 13 600 HUSQVARNA TS66R0 9651537-01 - 40 41 800 2000 50 000

Вихрь ЭП-200/620

В рейтинг лучших производителей плиткорезов часто включают марку "Вихрь".

Достоинства:

Повышенная электробезопасность при работе со станком обеспечивается за счет заземления;

Возможность пиления под разным углом в пределах 90 градусов;

На столе предусмотрено прорезиненная накладка для лучшей фиксации заготовки;

Гладкая направляющая и подвижная пильная головка способствуют плавному перемещению каретки и выполнению ровного реза;

Охлаждение диска и заготовки идет при автоматической подаче воды, что также способствует меньшему попаданию пыли в воздух;

Для компактного хранения ножки устройства складываются.

Недостатки:

Требует много места для размещения.





FUBAG ExpertLine F1200/65

Лучший плиткорез по длине пропила и универсальности, который входит в наш рейтинг.

Достоинства:

Максимальная длина пропила 1200 мм позволяет быстро обрабатывать крупногабаритные элементы облицовки;

Способен разрезать плитку, натуральный и искусственный камень любой твердости, кровельный материал;

Оснащена насосом для подачи воды в рабочую зону;

Вентилятор защищает двигатель от перегрева;

В комплект входят колеса для перемещения пильной установки по комнате или в соседние помещения;

Режет материал под углом 90 или 45 градусов.

Недостатки:

Большие габариты и вес;

Высокая стоимость.





DIAM ML-1200/1.8

Хороший режущий агрегат от DIAM - прекрасный выбор для работы в просторной мастерской или частном доме.

Достоинства:

Двигатель мощностью 1,8 кВт способствует долгому сроку службы устройства и быстрому выполнению масштабных задач;

Защита от внешних факторов IP54;

Возможен вертикальный ход режущей головки для пиления материала по толщине;

Охлаждение пильного диска и заготовки с помощью автоматической подачи воды в рабочую зону;

Длина реза - 1200 мм и глубина пропила - 52 мм для работы с большими облицовочными блоками;

Возможность пиления вертикально и под углом;

6 подшипников облегчают ровный ход каретки по направляющей.

Недостатки:

Вес 66 кг и большие габариты делают устройство неудобным для транспортировки.





STURM TC9822U

Лучшие плиткорезы для керамогранита, входящие в рейтинг, должны быть такими, как этот инструмент от STURM.

Достоинства:

Провода защищены гибким футляром от разрыва и попадания жидкости;

Прочный рычаг с пластиковой рукояткой удобен при работе и выдерживает сильное надавливание;

Длина пропила - 92 см для работы с широкой плиткой;

Возможность резания под углом и по диагонали;

Насос для подачи жидкости не отличается сложностью конструкции и его можно установить самостоятельно;

Универсален для реза плитки для пола и стен.

Недостатки:

Вода может разбрызгиваться при работе.





HUSQVARNA TS66R0 9651537-01

Устойчивый универсальный инструмент пригодный для длительной работы.

Достоинства:

Складные ножки помогают более компактно хранить инструмент и упрощают транспортировку;

Рычаг оснащен пластиковой накладкой для удобства при долгой интенсивной работе;

Регулировочный механизм на станине позволяет регулировать угол реза;

Чтобы пильный нож не перегрелся, в рабочую зону осуществляется автоматическая подача воды;

Для безопасной работы над диском расположен защитный колпак из пластика;

Возможно движение каретки вверх для распила заготовки по толщине.

Недостатки:

Нет прорезиненной подкладки на основании для лучшей фиксации.





Лучшие электрические плиткорезы с нижним расположением двигателя

МАСТЕР ЗУБР ЭП-200-1000Н

Компактный универсальный агрегат для распила любой сложности и удобный в транспортировке.

Достоинства:

Благодаря отсутствию ограждений на краях стола на его поверхности можно размещать заготовки любой площади;

Стол может наклоняться под углом, что удобно при работе с нестандартными заготовками и выполнения сложных дизайн-проектов с мозаикой;

По бокам корпуса расположены ручки для удобства перемещения инструмента;

Упор позволяет плотно закрепить плитку на столе, препятствуя ее передвижению во время работы;

Мощности в 1000 Вт будет достаточно для выполнения работ на мелком производстве;

Защитить алмазный диск от перегрева помогает поддон с водой.

Недостатки:

Разбрызгивание жидкости при интенсивной работе.





Кратон TC-12

Неплохой отечественный электроплиткорез, который пригодится для ремонта в ванной или на кухне.

Достоинства:

Линейки по обеим сторонам стола для более точного расположения плитки;

Механизм с фиксатором для наклонения стола под углом для удобства работы с разными заготовками;

Упор закрепляется с двух сторон для более надежной фиксации материала и ровного реза;

Поддон с жидкостью поможет остудить диск при интенсивной работе;

Небольшие габариты позволяют перевозить инструмент с собой в машине или переносить в руках на другой объект;

Чтобы устройство было неподвижным во время работы, в нижней части корпуса предусмотрены отверстия для вкручивания в стол.

Недостатки:

Малая мощность - 450 Вт.





ВИХРЬ ЭП-180 72/22/1

Малошумный агрегат от Вихрь - отличный выбор для ремонта в частном доме или квартире.

Достоинства:

Агрегат способен разрезать плитку толщиной до 35 мм;

Удобный регулятор поможет наклонить и зафиксировать стол в необходимом положении;

Упор надежно фиксируется и настраивается под размер плитки;

Емкость с водой полезна для предотвращения перегрева диска и попадания в воздух пыли;

При работе агрегат не издает много шума, что удобно при ремонте в многоквартирном доме;

Ровный рез без сколов;

Универсален для работы с кафелем и каменной плиткой.

Недостатки:

Большое образование брызг при работе.





PATRIOT TC 600

Достойный электрический плиткорез, который входит в рейтинг недорогих устройств для ремонта.

Достоинства:

Стол из нержавеющей стали защищен от коррозии при осуществления “мокрого” пиления;

Регулятор с фиксатором для закрепления стола под нужным углом;

Компактная конструкция и малый вес способствуют легкой переноске и удобному хранению;

Регулируемый упор для точной фиксации кафеля и его ровного разрезания;

Управление осуществляется двумя клавишами;

Защитная накладка для безопасной работы;

Отверстия для крепления к столу.

Недостатки:

Большие вибрации при работе;

Не удобен для работы с керамогранитом.





Fubag FM 180 Plus 38386

Устройство, оптимально подходящее для резки напольной и настенной плитки, а также изделий из камня.

Достоинства:

Регулятор угла наклона с фиксатором и удобной линейкой;

Стол с двухсторонней разметкой для точного расположения кафеля;

Имеет поддон для жидкости, охлаждающей диск и заготовку, а также препятствующей распространению пыли;

Прочный упор для надежной фиксации заготовки;

Легкое управление пильным аппаратом с помощью двух клавиш;

Высокая мобильность устройства за счет малого веса и габаритов;

Кожух над диском для защиты оператора от искр.

Недостатки:

Брызги при работе "мокрым" способом.





Рейтинг лучших недорогих плиткорезов

Вихрь (600 мм) 16 мм

Плиткорез ручной на 16 мм от бренда Вихрь - одна из лучших моделей в категории выбор пользователей, которая входит в наш рейтинг.

Достоинства:

Дополнительная опора по бокам основания для работы с крупными заготовками;

Надежный металлический рычаг с пластиковой рукояткой для удобного хвата выдерживает сильный нажим;

Чтобы ровно разместить и зафиксировать деталь, есть измерительная шкала и упор;

Прижимной механизм сделан из металла и плотно фиксируется болтами, что исключает люфт ролика при выполнении реза;

Плавное движение каретки осуществляется за счет подшипников.

Недостатки:

Нет верхней разметки для фиксации плитки.





DIAM ML-180/700 600084

Хороший по отзывам покупателей электроплиткорез для небольших ремонтных работ.

Достоинства:

Универсален при работе с плиткой и облицовочным керамогранитом;

Способен выполнять как вертикальный рез, так и распиливать заготовку под углом 45 градусов;

Для охлаждения режущего диска предусмотрен поддон под воду;

Глубина пропила - 3,4 см оптимальна для работ с напольной и настенной плиткой;

Стол для материала не ограничен бортами,поэтому позволяет размещать плитку разной длины;

Внизу станины расположены ножки для большей устойчивости;

Для защиты от искр на диск во время работы опускается пластиковый колпак.

Недостатки:

Возможно разбрызгивание воды при интенсивной работе.





Вихрь (700 мм) 16 мм

Надежный плиткорез, который можно включить в рейтинг, собравший лучшие модели с ручной резкой.

Достоинства:

Шарикоподшипниковый механизм обеспечивает плавное движение каретки;

Болтовое крепление прижимных лапок сводит к минимуму люфт ролика;

Для работы с широкими заготовками предусмотрены дополнительные упоры;

Длина разреза - 700 мм подходит для работы с крупной напольной облицовкой;

Малый вес устройства позволяет с легкостью его переносить или перевозить при необходимости ремонта на другом объекте;

Крепкий металлический рычаг устойчив к большим нагрузкам.

Недостатки:

Необходим навык для корректной установки плитки.





RUBI BASIC PLUS 60 BATTIPAV 2060

Ручной плиткорез, который можно включить в рейтинг лучших моделей по легкости и надежности.

Достоинства:

Малый вес в 5 кг делает инструмент удобным для переноски в руках;

Длина реза - 60 см оптимальна для работы как с мелкой плиткой, так и крупным напольным кафелем;

Ручной привод позволяет работать с плиткорезом в неэлектрифицированных помещениях;

Гладкие металлические рейки способствуют плавному перемещению каретки, а, следовательно, ровному резу;

Рычаг оснащен пластиковым наконечником для удобного захвата.

Недостатки:

Только для керамической плитки.





MATRIX 87688

В рейтинг ручных плиткорезов для домашнего ремонта часто включают эту модель от MATRIX.

Достоинства:

Надежный рычаг с удобной рукояткой обеспечивает удобный хват;

Гладкий рельс и подшипниковый механизм обеспечивают плавный ход режущей части;

Устройство имеет две разметки: на столе и в верхней части упора;

Прорезиненное покрытие способствует фиксации заготовки на столе;

Компактная алюминиевая станина выдерживает плитку разного веса и при этом имеет необходимый для большей устойчивости вес;

Оптимален для работы с любой кафельной плиткой до 600 мм в длину.

Недостатки:

Отсутствие балеринки;

Только для керамической плитки.





Рейтинг простых моделей для дома

KOLNER KTC 400

В рейтинг ручных недорогих плиткорезов для ремонта дома по праву входит эта модель от бренда KOLNER.

Достоинства:

Вес 1,3 кг и небольшие габариты позволяет переносить устройство в руках, сумке и хранить в просторном ящике для инструментов;

Две параллельные направляющие обеспечивают надежный упор каретки и способствуют ее плавному скольжению;

Прижимные лапки фиксируются болтами, что создает плотный равномерный контакт с плиткой;

Прорезиненные накладки на основании не дадут плитке соскользнуть со стола при установке и работе;

Оптимален для работы с кафелем и керамикой.

Недостатки:

Только для тонкой плитки (до 12 мм).





BauMASTER TC-9811LX

Удобный небольшой электрический плиткорез для кафеля на 500 Вт.

Достоинства:

Двухметровый кабель позволяет работать с инструментом в отдалении от розетки;

Мощность в 500 Вт оптимальна для рез напольного и настенного кафеля;

Диск диаметром 110 мм может развивать скорость до 5400 об/мин, что позволяет оперативно делать разрез плотного материала;

Небольшой вес 4 кг позволяет при необходимости переносить устройство в руках;

Недостатки:

Упор из пластика.





Вихрь 400 мм 12 мм

Легкий и простой в работе агрегат, оптимально подходящий для использования при ремонте в ванной и на кухне.

Достоинства:

Гладкие направляющие способствуют легкому и плавному движению каретки;

На ручке имеется пластиковый наконечник для комфортного хвата;

Легкий вес 1,7 кг не затруднит подъем и переноску инструмента;

Ровный рез осуществляется благодаря надежному креплению ролика;

Благодаря ручному приводу не зависит от источников питания.

Недостатки:

Нет балеринки;

Только для тонкой плитки (до 12 мм).





Master 3013250

Инструмент для работы по плитке с длиной реза 50 см и надежным режущим механизмом.

Достоинства:

Эргономичная ручка обеспечивает надежный и комфортный хват;

Способен резать керамическую плитку длиной до 500 мм;

В верхней части упора расположена мерная шкала для выравнивания плитки и точного реза;

Для фиксации заготовки на столе предусмотрена прорезиненная накладка;

Небольшой вес - 3,5 кг;

Пригоден для использования во влажных помещениях.

Недостатки:

Нет балеринки.





Pobedit 3013460

Бюджетный плиткорез для небольших отделочных работ и бытового использования.

Достоинства:

Балеринка для выполнения скругленных выемок и отверстий под выключатели и розетки;

Удобная металлическая ручка с пластиковый наконечником;

Гладкие направляющие обеспечивают ход каретки без рывков;

Осуществляет ровный рез без сколов и крошки;

Подходит для работы с керамической плиткой длиной до 60 см;

Небольшая стоимость .

Недостатки:

Тонкий материал станины.



