Плиткорез Кратон TC-13
Арт. О00000031785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|500
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Напряжение сети, В
|220
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- Плиткорез Кратон TC-13 4 02 02 013 используется для качественного и быстрого реза строительных материалов (плитка всех видов, керамика, камень). Установка обладает жесткой конструкцией и прослужит длительное время. Агрегат имеет простое управление и не доставляет сложностей в обслуживании. Устройство активно применяется на строительных объектах и в частном хозяйстве.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-13 4 02 02 013 препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора
- Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки
- Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом
- Жесткая конструкция
- Система водяного охлаждения алмазного круга
- Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы