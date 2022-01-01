Преимущества

Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-13 4 02 02 013 препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора

Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки

Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом

Жесткая конструкция

Система водяного охлаждения алмазного круга

Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Плиткорез Кратон TC-13 4 02 02 013 используется для качественного и быстрого реза строительных материалов (плитка всех видов, керамика, камень). Установка обладает жесткой конструкцией и прослужит длительное время. Агрегат имеет простое управление и не доставляет сложностей в обслуживании. Устройство активно применяется на строительных объектах и в частном хозяйстве.