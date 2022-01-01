Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плиткорез Кратон TC-13
6 290 ₽
8 580 ₽
Плиткорезы
    Плиткорез Кратон TC-13
    Арт. О00000031785
    Плиткорез Кратон TC-13

      Плиткорез Кратон TC-13

      • -2 290 ₽
      6 290 ₽
      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031785

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      • -2 290 ₽
      6 290 ₽
      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плиткорез Кратон TC-13 4 02 02 013 используется для качественного и быстрого реза строительных материалов (плитка всех видов, керамика, камень). Установка обладает жесткой конструкцией и прослужит длительное время. Агрегат имеет простое управление и не доставляет сложностей в обслуживании. Устройство активно применяется на строительных объектах и в частном хозяйстве.

        Преимущества

        • Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-13 4 02 02 013  препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора
        • Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки
        • Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом
        • Жесткая конструкция
        • Система водяного охлаждения алмазного круга
        • Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы