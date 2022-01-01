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Плиткорез Кратон TC-12
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Плиткорезы
    Плиткорез Кратон TC-12
    Арт. О00000031784
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
    Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12
      Плиткорез Кратон TC-12

      Плиткорез Кратон TC-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031784

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Плиткорез Кратон TC-12 4 02 02 012 применяется для подготовки строительных материалов при выполнении отделочных работ. Модель оснащается системой водяного охлаждения и предусматривает наличие специального поддона для воды. Специальные отверстия позволяют крепить устройство к верстаку и другой поверхности. В конструкции предусматривается направляющая планка для удобства эксплуатации.

        Преимущества

        • Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-12 4 02 02 012 препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора
        • Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки
        • Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом
        • Жесткая конструкция
        • Устройство защиты
        • Размер диска - 180 х 22.2 мм
        • Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы