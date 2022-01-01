Плиткорез Кратон TC-12
Арт. О00000031784
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|450
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Напряжение сети, В
|220
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- Плиткорез Кратон TC-12 4 02 02 012 применяется для подготовки строительных материалов при выполнении отделочных работ. Модель оснащается системой водяного охлаждения и предусматривает наличие специального поддона для воды. Специальные отверстия позволяют крепить устройство к верстаку и другой поверхности. В конструкции предусматривается направляющая планка для удобства эксплуатации.
Преимущества
- Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-12 4 02 02 012 препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора
- Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки
- Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом
- Жесткая конструкция
- Устройство защиты
- Размер диска - 180 х 22.2 мм
- Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы