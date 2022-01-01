Преимущества

Безопасная эксплуатация. Специальный пластиковый кожух плиткореза Кратон TC-12 4 02 02 012 препятствует вылету иск и способствует безопасной работе оператора

Высокая точность. На рабочем столе размещается линейка, благодаря которой обеспечивается высокая точность реза заготовки

Рез под углом до 45 градусов. Система наклона от 0 до 45 градусов дает возможность оператору выполнять рез под углом

Жесткая конструкция

Устройство защиты

Размер диска - 180 х 22.2 мм

Максимальная высота пропила без наклона стола - 34 мм

Высокое качество сборки

Долгий срок службы

Плиткорез Кратон TC-12 4 02 02 012 применяется для подготовки строительных материалов при выполнении отделочных работ. Модель оснащается системой водяного охлаждения и предусматривает наличие специального поддона для воды. Специальные отверстия позволяют крепить устройство к верстаку и другой поверхности. В конструкции предусматривается направляющая планка для удобства эксплуатации.